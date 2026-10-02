Congo-Kinshasa: Kananga - Un homme condamné à la peine de mort pour le meurtre de son épouse sur fond de soupçons d'infidélité

2 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Jugé en procédure de flagrance par le Tribunal de grande instance jeudi 1er octobre, un homme a été condamné à la peine de mort pour le meurtre de son épouse. Le drame s'est produit le jeudi même au quartier Kele-Kele, dans la commune de Katoka à Kananga (Kasaï-Central). L'homme soupçonnait son épouse d'infidélité.

Ce nouveau cas de féminicide suscite une vive indignation au sein de la société civile locale. Les organisations de protection des droits des femmes réclament des actions concrètes des autorités provinciales pour prévenir et réprimer les violences basées sur le genre (VBG).

Nathalie Kambala Lise, coordinatrice de l'ONG Femme Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI), plaide pour une réponse institutionnelle renforcée:

« Nous appelons les autorités provinciales à renforcer les mécanismes de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre. Il est urgent d'intensifier les campagnes de sensibilisation au sein des communautés et de garantir une prise en charge plus efficace des cas de violences faites aux femmes ».

Les acteurs de la société civile insistent sur la nécessité d'allier la sévérité judiciaire à la sensibilisation communautaire pour enrayer la recrudescence des violences familiales et conjugales.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.