Afrique: Foot-Amical - La RDC s'incline devant l'Ouganda (0-2)

La RDC a perdu le premier match amical face à l'Ouganda ce vendredi 2 octobre 2026 à Johannesbourg (RSA) sur le score de 0-2.

Le premier but est arrivé très tôt. Les Ougandais ont ouvert le score à la 6e minute, profitant d'une erreur défensive congolaise. Une vingtaine de minute plutard, la RDC a failli encaisser un autre but, n'eût été la maladresse de l'attaquant ougandais, qui, seul devant le gardien Dimitri, a tiré à l'extérieur droit.

Beaucoup de tentatives congolaises se sont heurté au mur défensif ougandais. Un coup de tête de T. Bongonda a failli changer la donne, mais le ballon passe légèrement à côté droit du but.

L'arbitre siffle la mi-temps et le score est resté le même : RDC-Ouganda (0-1).

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Une première mi-temps nettement dominée par les Ougandais, face aux Congolais qui n'ont pas pu affirmer leur système de jeu. Les quelques descentes qu'ils ont pu effectuer dans le camp adverse ont été stoppées par le mur défensif ougandais.

Le second but ougandais est marqué, 5' après la reprise.

Les Léopards ont tenté d'augmenter la pression dans le camp adverse, mais sans faire trembler le filet.

Un mauvais dégagement de Dimitri a même failli coûter cher à la RDC. Heureusement que l'attaquant ougandais a visé au-dessus de la barre.

RDC-Ouganda (0-2), c'est le score qui a sanctionné cette rencontre.

L'autre match de cette double confrontation amicale est prévu le mardi 6 octobre toujours à Johannesbourg.