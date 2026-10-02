Sénégal: À un mois du coup d'envoi des JOJ, une délégation sénégalaise se rend à Paris pour promouvoir l'évènement

Composée de nombreuses personnalités politiques, artistiques ou sportives, celle-ci s'est notamment rendue à l'Unesco où elle a organisé une grande cérémonie. Objectif ? Montrer que le Sénégal est fin prêt pour accueillir les 2500 athlètes qui vont participer aux Jeux olympiques de la jeunesse entre le 31 octobre et le 13 novembre, mais aussi faire passer un message à la tonalité universelle.

Les premiers Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) en terre africaine débuteront dans moins d'un mois, le 31 octobre, au Sénégal. Alors que l'organisation de l'événement représente un défi majeur pour Dakar, le pays a envoyé cette semaine une importante délégation à Paris pour en faire la promotion, notamment à l'Unesco, au cours d'une cérémonie millimétrée à la scénographie léchée.

Composée de nombreuses personnalités sénégalaises, la délégation s'est présentée avec l'objectif de montrer que tout est prêt et l'intention de porter un message universel : « La paix ne se résume pas à l'absence de conflit. La paix est une culture et le sport est l'un des meilleurs terrains d'apprentissage de cette paix », a notamment déclaré la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

« Quand tout semble perdu, l'espoir demeure »

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« Il faut privilégier le vivre ensemble, vouloir que les armes se taisent, que les gens puissent vivre dans le bonheur et dans la joie. Le sport peut être une bonne réponse », a renchéri de son côté l'icône de la chanson Ismaël Lo.

D'anciens sportifs sont également montés à la tribune, comme l'ex-basketteuse professionnelle Aïda Ndiaye qui a estimé que le défi des JOJ rejoignait celui du continent, à savoir appuyer la jeunesse africaine. « Les Jeux olympiques de la Jeunesse seront réussis si les habitudes changent et si les comportements changent. La jeunesse est aujourd'hui en train de montrer qu'elle a une place. Alors à ces jeunes là, quelles capacités leur ouvre-t-on à travers le sport ? De l'économie, du social, de l'impact et de l'engagement citoyen », a-t-elle lancé.

La cérémonie s'est achevée sur la volonté de montrer aux jeunes qu'ils ont toute leur place dans le développement avec ce slogan : « Quand tout semble perdu, l'espoir demeure ».