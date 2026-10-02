Afrique de l'Ouest: Intégration régionale - La Côte d'Ivoire évalue ses réformes communautaires de l'Uemoa

Les travaux de l'atelier d'auto-évaluation de la mise en oeuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) se sont ouverts, le 29 septembre 2026, à Cocody-Angré (Abidjan).

Cette rencontre de cadrage technique est organisée sous l'égide du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, en partenariat avec la Représentation résidente de la Commission de l'Uemoa en Côte d'Ivoire. L'enjeu de cet exercice annuel, institué par l'Acte additionnel n° 05/2013/Cceg/Uemoa du 24 octobre 2013, est clair : faire un état des lieux sans complaisance du niveau de transposition et d'application des textes communautaires, analyser l'état d'avancement du projet sous revue financé par l'Union et formuler des recommandations concrètes pour consolider les acquis.

À cette occasion, Kéita Zacharia, conseiller technique, représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, a indiqué que l'examen du bilan de 2025 révélait une dynamique d'ajustement marquée par une baisse générale des indicateurs à l'échelle régionale, dans laquelle la Côte d'Ivoire maintenait néanmoins une position favorable.

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Dressant le bilan des réformes, le représentant du ministre Adama Coulibaly a fait savoir qu'en 2025, le taux moyen de mise en oeuvre des réformes et politiques communautaires en Côte d'Ivoire s'était établi à 84,54 %, enregistrant un repli de 3,24 points par rapport aux 87,78 % atteints en 2024. « À l'échelle de l'Union, la performance enregistrée en 2025 au titre de l'évaluation des 145 textes communautaires révèle un taux moyen de mise en oeuvre des réformes de 80,82 % contre 87,72 % en 2024, soit une baisse de 6,90 points », a-t-il détaillé.

Il s'est réjoui de la tenue de cet atelier d'auto-évaluation, qui vise essentiellement à relever les avancées obtenues aussi bien en matière de transposition et d'application des réformes que d'exécution du projet sous revue. « Cette auto-évaluation consiste à analyser l'état de mise en oeuvre de 149 réformes communautaires et l'état d'exécution d'un projet communautaire », a-t-il précisé, avant d'exhorter les participants à s'impliquer activement dans les travaux.

L'enjeu est de taille, a-t-il souligné. Il s'agit d'apporter des réponses concrètes aux défis identifiés, de lever les derniers verrous liés aux obstacles administratifs et de réunir l'ensemble des éléments de preuve de conformité.

Bien avant, Gustave Diasso, Représentant résident de l'Uemoa en Côte d'Ivoire, a rappelé que onze éditions de la revue annuelle avaient été organisées entre 2014 et 2025 à l'échelle de l'espace communautaire. Il a insisté sur l'importance de cet examen national préalable. « Cet atelier constituera une réelle opportunité d'échanges afin de dresser le bilan des progrès réalisés depuis la dernière édition et d'évaluer la mise en oeuvre des recommandations formulées à l'endroit de la Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.

Le Représentant résident a également félicité la Direction générale de l'Économie pour la coordination des travaux, tout en renouvelant sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur appui constant au processus d'intégration.