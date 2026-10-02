Cote d'Ivoire: Éducation au numérique - Un programme digital lancé dans des établissements à Abidjan et Bouaké

Former les élèves à l'utilisation responsable des technologies numériques afin de renforcer leurs compétences techniques, leur sécurité en ligne et leur capacité à créer des solutions numériques utiles à leur communauté. Tel est l'objectif de la deuxième édition du programme « Digital Dès la Base », initié par le Centre Marée de Lumière, une association qui milite pour l'inclusion numérique des femmes, des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire, avec l'appui du Young Activist Summit, une distinction qui honore les jeunes acteurs du changement au sein de leur communauté.

Le programme a été lancé le 30 septembre 2026, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il concerne quatre établissements d'Abidjan et de Bouaké. Il s'agit du Groupe scolaire Saba et Fils de Yopougon, du Collège Anador d'Abobo, de l'Institut scolaire privé Mardochée d'Adjamé et du Collège IMES 2 de Bouaké.

Selon Aminata Savané, vice-présidente du Centre Marée de Lumière et lauréate du Young Activist Summit, l'objectif spécifique de ce programme est de mettre en place quatre Clubs du digital au sein des établissements ciblés.

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Cette initiative permettra de sélectionner 25 élèves par club, soit 100 élèves au total, afin de les former régulièrement aux questions du numérique. Chaque club suivra un cycle de dix séances portant sur l'initiation aux technologies, la programmation, la cybersécurité, l'éthique numérique et les métiers du numérique.

Les séances de formation se tiendront les mercredis après-midi, de 13h à 15h, et les samedis matin, de 10h à 12h, du 3 octobre au 7 novembre 2026.

À la fin du cycle, un concours inter écoles du digital est prévu le 21 novembre 2026. Il réunira les différents Clubs du digital des établissements ciblés. « Ce sera l'occasion d'évaluer le niveau d'apprentissage des élèves des différents établissements et de découvrir les éventuelles solutions qu'ils auront développées grâce aux formations reçues. L'école gagnante recevra plusieurs lots, pouvant aller jusqu'à la mise à disposition d'une salle et/ou d'équipements informatiques », a-t-elle indiqué.

Puis d'ajouter : « Nos attentes, c'est que les élèves puissent acquérir des connaissances de base dans le domaine du numérique, parce qu'aujourd'hui, Internet est un couteau à double tranchant. Il permet de saisir des opportunités, mais peut aussi devenir un piège si l'on ne sait pas l'utiliser. »

Pour sa part, Jeanne d'Arc Affoué Kouakou, professeure de français, s'exprimant au nom des enseignants encadreurs, a salué cette initiative tout en exhortant les élèves à être assidus aux séances de formation.

Par ailleurs, Aminata Savané a rappelé que la première édition de « Digital Dès la Base », organisée durant l'année scolaire 2024-2025, avait touché 200 élèves issus de quatre établissements des villes du Nord que sont Bouna, Boundiali, Ferké et Korhogo.