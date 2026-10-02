Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - Des kits scolaires offerts à 200 élèves de Ouragahio

À Ouragahio, la solidarité s'est invitée à la rentrée scolaire. 200 élèves du primaire ont reçu des kits scolaires, à l'initiative de Gozoa Serge Olivier et de ses partenaires.

La rentrée scolaire 2026-2027 s'est ouverte sous le signe de la solidarité à Ouragahio. Le samedi 26 septembre 2026, l'école primaire de la Cité des Cadres a abrité une cérémonie de remise de kits scolaires à des élèves de la commune et de cinq villages de la sous-préfecture.

Au total, 200 kits scolaires complets destinés aux élèves du CP2 au CM2 ont été distribués. Cent kits ont été remis aux écoliers de la commune d'Ouragahio. Les cent autres ont été répartis équitablement entre les cinq villages bénéficiaires.

Grâce à cette action sociale, Gozoa Serge Olivier, cadre de la région, entend contribuer à alléger les charges qui pèsent sur les familles à l'occasion de la rentrée scolaire. Devant les élèves, les parents et les enseignants réunis pour la circonstance, il a exprimé sa gratitude aux partenaires et aux parrains ayant contribué à la réalisation de cette initiative.

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Pour le donateur, l'éducation ne saurait être l'affaire des seuls pouvoirs publics. Elle constitue, selon lui, une responsabilité collective qui appelle l'engagement de tous. « Soutenir les jeunes apprenants aujourd'hui, c'est investir dans les bâtisseurs de demain », a-t-il notamment souligné, mettant en avant l'importance d'accompagner les familles confrontées aux dépenses liées à la rentrée scolaire.

Cette initiative vise ainsi à permettre aux enfants bénéficiaires de démarrer l'année scolaire avec les fournitures nécessaires à leur apprentissage. Chez les bénéficiaires, la satisfaction était perceptible. Parents et élèves ont accueilli avec enthousiasme cette aide, qui intervient dans un contexte où les dépenses scolaires constituent une charge importante pour de nombreux ménages.

Au nom des familles, leur représentant a exprimé sa reconnaissance à Gozoa Serge Olivier et à ses partenaires. Il a salué une initiative qui, au-delà des fournitures distribuées, apporte un véritable soulagement aux parents en cette période de rentrée.

Les familles ont souhaité que cette dynamique de solidarité se poursuive dans les prochaines années et qu'elle encourage d'autres cadres, partenaires et personnes de bonne volonté à s'engager davantage en faveur de l'éducation dans la sous-préfecture d'Ouragahio.