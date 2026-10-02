Togo: La mairie du Golfe 1 gonflée à bloc derrière ASFOSA, sonne la mobilisation générale des filles et fils Bè

L'Association Sportive de la Forêt Sacrée (ASFOSA) reçoit le soutien de la commune du Golfe 1 à l'occasion de sa demi-finale aller des play-offs du championnat national de deuxième division (D2). Le club local affronte ce dimanche 4 octobre 2026 la Jeunesse Club d'Agoè-Nyivé (JCA), avec pour objectif de franchir une nouvelle étape vers l'élite du football togolais.

La commune du Golfe 1 se mobilise autour de l'ASFOSA. À quelques heures d'un rendez-vous important de la saison, la mairie apporte son soutien au club local, engagé dans la course à la montée en première division.

La rencontre est prévue ce dimanche 4 octobre 2026 à 15 heures sur le terrain d'Ablogamé. Elle mettra aux prises l'ASFOSA et la JCA dans le cadre de la demi-finale aller des play-offs pour la montée en première division.

Pour la commune, cette confrontation constitue un moment important pour le football local et une occasion de fédérer les populations autour de leur équipe. La mairie appelle ainsi les supporters, les jeunes et l'ensemble des habitants du Golfe 1 à se mobiliser pour accompagner l'ASFOSA dans cette étape décisive.

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Un enjeu : retrouver l'élite

Après son parcours en championnat de D2, l'ASFOSA entend désormais franchir le cap des play-offs et décrocher son ticket pour la première division. Face à la JCA, le club devra négocier au mieux cette première manche avant le match retour.

Dans cette perspective, le soutien populaire est présenté comme un élément important. « Tous derrière l'ASFOSA », tel est le mot d'ordre lancé par la commune du Golfe 1, qui invite les amoureux du football à effectuer le déplacement du terrain d'Ablogamé.

À travers cette mobilisation, la mairie entend également valoriser le sport et le football comme facteurs de cohésion, de rassemblement et de promotion des talents locaux.