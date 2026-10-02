Togo: L'ADDI appelle sa jeunesse à prendre le flambeau

Après 35 ans d'existence, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI, opposition) revendique une constance dans sa ligne politique, celle d'accéder au pouvoir par les urnes et non par la rue. Quel programme !

Créé dans la foulée du mouvement du 5 octobre 1990, le parti est issu du Comité d'action pour le développement et la démocratie intégrale (CADDI), qui avait participé à la Conférence nationale souveraine.

Son tout premier président, François Kampatibe, a dressé vendredi un bilan marqué par des avancées électorales successives, malgré ce qu'il considère comme des conditions de compétition discutables.

À l'heure du bilan, François Kampatibe estime que le moment est venu pour la génération fondatrice de passer le relais.

Il appelle les jeunes à poursuivre le combat politique, en tirant les leçons des divisions et de la course au leadership qui, selon lui, ont fragilisé l'opposition au fil des années.

Toutefois, l'actuel président, Aimé Gogué, n'a pas l'intention de passer la main.