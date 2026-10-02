Bakel — Cent quatre-vingt-quinze postes d'enseignant sont à pourvoir dans le département de Bakel (est) pour l'année scolaire 2026-2027, a révélé, vendredi, Amadou Diouldé Diallo, le secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bakel.

"En termes de besoins pour cette année, il y a 195 postes d'enseignant à pourvoir au niveau du département de Bakel. Il s'agit de 120 au préscolaire et à l'élémentaire, 75 enseignants au moyen secondaire", a notamment dit M. Diallo, lors d'un entretien avec l'APS. Ce nombre d'enseignants à pourvoir au niveau du département de Bakel inclut les départs notés cette année, environ 73 enseignants au total pour seulement 2 arrivées.

"Maintenant, nous fondons nos espoirs sur les affections à venir, de nouveaux sortants du centre régional de formation des personnels de l'éducation (CRPE) et des enseignants issus du recrutement spécial pour combler le gap", a-t-il indiqué. Contrairement en 2025, où la rentrée scolaire a été compromise dans plusieurs établissements à cause des inondations, il soutient que cette année, toutes les écoles (élémentaire comme collège) sont prêtes à accueillir les élèves, le 7 octobre prochain.

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"On s'active dans les préparatifs, il n'y a pas d'inondations dans les écoles, maintenant il faut que chaque famille s'implique, pour que le concept Ubbi tay, diang tay soit une réalité à Bakel", a ajouté M. Diallo. Selon lui, l'inspection de l'éducation et de la formation s'attend à un flux d'élèves très important en sixième, avec la suppression de l'entrée en sixième.