Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La SAR signe une convention de 50 millions de francs CFA avec le COJOJ

Dakar — La Société africaine de raffinage (SAR) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 ont signé, vendredi à Dakar, une convention de partenariat aux termes de laquelle l'entreprise du secteur énergétique va apporter une contribution financière de 50 millions de francs CFA pour le bon déroulement de ce rendez-vous mondial que le Sénégal abrite à partir du 31 octobre prochain.

La convention a été signée par le directeur général de la SAR, Mamadou Abib Diop, et le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, en présence de responsables des deux structures. "Sur le volet financier, nous avons participé à hauteur de 50 millions de francs CFA, auxquels s'ajoute notre contribution en carburant", a précisé M. Diop lors de la cérémonie de signature.

Il a expliqué que cet engagement traduit la volonté de la SAR de contribuer à la réussite des JOJ Dakar 2026, un événement appelé à renforcer le rayonnement du Sénégal à travers le monde. "Nous devons participer au succès d'un tel événement", a-t-il déclaré, estimant que les Jeux constituent également une occasion de présenter le Sénégal comme "une terre de fraternité, de partage" et une destination attractive pour les investisseurs.

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Pour le coordonnateur général du 'COJOJ, cette contribution constitue "un soutien concret et direct" à l'organisation des Jeux, notamment dans un contexte où leur préparation nécessite d'importants moyens logistiques. "Les Jeux, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup d'utilisation de carburant", a souligné M. Wade, en saluant l'engagement de la SAR. Il a rappelé que Dakar 2026 constituera la première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain.

Selon lui, la mobilisation des entreprises nationales aux côtés de l'État, des collectivités territoriales et du mouvement olympique est nécessaire à la réussite de cet événement. Le partenariat entre la SAR et le COJOJ s'inscrit également dans une perspective d'héritage, notamment à travers l'accompagnement de la jeunesse et le développement des compétences. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sont prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains.