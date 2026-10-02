Sénégal: La saison artistique de la galerie nationale d'art lancée à Thiès

La ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a procédé à l'ouverture officielle de la saison artistique 2026-2027 de la galerie nationale d'art, jeudi, à Thiès, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques.

La galerie nationale d'art a décidé de décentraliser ses activités, avec la tenue de sa saison artistique et culturelle 2026-2027 à Thiès et à Louga. L'événement comprend deux étapes, dont une exposition itinérante de 21 jours montrant les œuvres des différents lauréats du Salon national des arts visuels.

Ces créations seront exposées du 1er au 10 octobre à Thiès, puis iront à Louga du 12 au 21 octobre. Durant toute cette période, les œuvres des artistes de la 12-ème édition du Salon national des arts visuels organisée l'année dernière seront aussi exposées. "Ce moment fort marque le coup d'envoi d'une ambition partagée : faire de notre patrimoine un vivier d'inspiration et de notre création contemporaine un moteur de rayonnement", a dit la ministre en charge de la Culture.

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Selon Mame Coumba Diop, l'objectif demeure la dynamisation de la création sous toutes ses formes, en favorisant un accès équitable de tous les citoyens aux œuvres sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'en soutenant davantage les talents émergents. La saison artistique qui vient de s'ouvrir est un rendez-vous traditionnel qui, "d'année en année, s'est imposé comme un temps fort désormais inscrit dans l'agenda culturel national", a indiqué la ministre.

La nouveauté de cette année réside dans le fait que la manifestation a été décentralisée et sortie des salons de Dakar vers l'intérieur du pays, a-t-elle ajouté. "Longtemps cantonnée aux salons de la capitale, la rentrée des arts visuels choisit cette année d'aller à la rencontre des régions", a-t-elle insisté.

Selon la ministre de la Culture, l'inauguration de cette programmation itinérante à Thiès puis à Louga "concrétise l'engagement ferme du gouvernement de garantir une véritable équité culturelle et d'ouvrir les portes de l'art contemporain à l'ensemble des citoyens, où qu'ils se trouvent".

La culture comme vecteur majeur de développement économique

"Nous travaillons à consolider la place de la culture comme vecteur majeur de la cohésion sociale et du développement économique", a déclaré Mame Coumba Diop. Pour elle, "l'art n'est pas un supplément d'âme que l'on ajoute au développement, une fois les urgences économiques et sociales traitées". Tout au contraire, "il en est une composante à part entière, partout où une scène artistique se structure, se professionnalise et trouve ses débouchés", affirme-t-elle.

"C'est un tissu économique qui se densifie, des ateliers qui deviennent des entreprises, des œuvres qui deviennent des actifs, des savoir-faire qui deviennent des filières de formation, de production, d'encadrement, de transport, d'assurance, de tourisme et de culture", a souligné la ministre.

Elle a évoqué cet effet d'entraînement, avec l'art qui irrigue l'économie créative dans son ensemble, laquelle économie créative crée, à son tour, "de l'emploi, de la valeur ajoutée et du rayonnement pour les territoires qui savent l'accueillir". "C'est précisément cette conviction qui anime les états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme", a-t-elle expliqué.

"Nourris d'une large concertation conduite dans nos 14 régions, leurs travaux déboucheront prochainement sur un plan de transformation de nos secteurs à l'horizon 2030, que les artistes plasticiens des régions sont appelés à s'approprier pleinement", a-t-elle indiqué.

Pour le commissaire de l'exposition, Idrissa Diallo, la saison artistique dont le Sénégal s'est doté est "bien plus qu'un simple rendez-vous au calendrier, car l'art et la culture forment un tout indissociable où la création artistique nourrit l'identité collective et fait vivre les traditions d'une société".

"Notre objectif demeure la dynamisation de la création sous toutes ces formes, en favorisant un accès équitable de tous les citoyens aux œuvres sur l'ensemble du territoire, ainsi que l'amplification du soutien aux talents émergents", a ajouté M. Diallo. Il a souligné l'importance d'aller dans les régions, pour échanger avec les acteurs qui s'intéressent à l'art.