Afrique de l'Ouest: Sécurité - Le CHEDS réunit à Dakar des experts autour de la résilience des Etats africains, les 6 et 7 octobre

Dakar — Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) organise, les 6 et 7 octobre à Dakar, son quatrième colloque international consacré aux moyens de renforcer la résilience des États et des sociétés africaines face aux crises sécuritaires, économiques, climatiques et technologiques.

Cette rencontre, lit-on dans un dossier consacré à cette manifestation, réunira environ 250 participants, parmi lesquels des décideurs politiques, responsables civils et militaires, chercheurs, experts, représentants d'organisations régionales et internationales, acteurs du secteur privé, de la société civile, de la jeunesse et des mouvements de femmes. "Les travaux visent à engager une réflexion stratégique multidisciplinaire sur les conditions de construction d'une résilience africaine durable, fondée notamment sur la sécurité collective, la gouvernance, la souveraineté économique, l'innovation technologique et le développement durable", ajoute le document remis aux journalistes.

Les organisateurs estiment que les menaces traditionnelles, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, se combinent désormais à des défis tels que les trafics transnationaux, les tensions communautaires, les changements climatiques, les risques sanitaires, les vulnérabilités économiques et énergétiques ainsi que les cybermenaces. Le colloque accordera également une place aux transformations liées à l'intelligence artificielle, au traitement massif des données et aux réseaux sociaux, ainsi qu'aux risques de cyberattaques, de cybercriminalité, de deepfakes et de désinformation.

Les échanges débuteront par une conférence introductive avant une plénière portant sur "Gouvernance, État de droit, Développement durable et Résilience des institutions en Afrique". Cinq ateliers thématiques sont également prévus autour des principaux enjeux de sécurité et de résilience en Afrique.

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Le premier sera consacré aux défis d'une gouvernance rénovée et d'une sécurité intégrée au sein de la CEDEAO. Le deuxième mettra l'accent sur le rôle des femmes et des jeunes dans l'innovation et la résilience face aux défis contemporains. Les participants se pencheront ensuite sur les enjeux liés aux technologies et à la cybersécurité, notamment leur impact sur la paix et la sécurité en Afrique. Un quatrième atelier sera consacré à la sécurité maritime et à l'économie bleue, tandis que le cinquième abordera les liens entre démocratie, souveraineté et sécurité en Afrique. Une interview de clôture est également prévue au programme.

A travers cette rencontre, le CHEDS entend notamment contribuer à une meilleure compréhension des interactions entre sécurité, gouvernance, développement durable, innovation technologique et coopération régionale, tout en formulant des recommandations destinées à orienter les politiques publiques de prévention des crises, de consolidation de la paix et de développement durable. Le colloque devrait également favoriser le dialogue entre décideurs civils et militaires, chercheurs, universitaires, organisations régionales, partenaires internationaux et acteurs de la société civile.

Il vise aussi à renforcer les réseaux de coopération entre institutions africaines de recherche, de formation et d'orientation stratégique. Les travaux devraient donner lieu à la publication des actes de ce quatrième colloque international, présenté par le CHEDS comme une contribution à la réflexion stratégique sur les enjeux contemporains de la résilience en Afrique.