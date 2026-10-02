Sénégal: Mbour - L'IA veut inscrire son action dans "une culture de l'excellence"

Thiès — Nouvellement nommé inspecteur d'académie de Mbour, Abdoulaye Niang se donne comme ambition d'améliorer les performances dans les indicateurs-clés de la circonscription éducative née des flancs de l'académie de Thiès, en inscrivant son action "dans la continuité de la culture de l'excellence" ayant valu un bilan "fort reluisant" à son homologue de la région, Gana Sène.

"Nous sortons d'une rencontre inaugurale de l'année scolaire 2026-2027, un grand moment avec un bilan fort reluisant, qui a montré tout le travail que mon homologue Gana (Sène) a déjà fait dans cette académie, en termes de performances au niveau des indicateurs-clefs tels que le CFEE, le BFEM et le baccalauréat", a notamment souligné Abdoulaye Niang.

Il prenait part à une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée à la rentrée scolaire 2026-2027, marquée par une réforme de l'organisation de l'encadrement éducatif ayant abouti à la création de 10 nouvelles entités à l'échelle nationale. La région de Thiès en compte trois : l'inspection d'académie de Mbour et les inspections de l'éducation et de la formation (IEF) de Sindia et Ngaye Mékhé.

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Nouveau inspecteur d'académie, Abdoulaye Niang a indiqué avoir appris "beaucoup de leçons" de la présentation de son homologue de Thiès, assurant en faire "une feuille de route" pour l'année scolaire 2026-2027. "Pour ce qui est de l'académie de Mbour, nous avons vraiment des éléments de référence pour continuer le travail dans le cadre de la culture de l'excellence", a-t-il martelé. Abdoulaye Niang a promis de prendre en compte les orientations de la tutelle, relativement à la gouvernance, à l'impact du numérique, ainsi que ce qu'il appelle "la crise de l'attention", entre autres points.

"Toutes les directives et orientations qui ont été données seront implémentées de manière graduelle et méthodique", avec la communauté désignée maintenant sous le concept de société éducative, a-t-il assuré. Il s'agira, par exemple, d'oeuvrer à "la promotion des filières scientifiques" et de "travailler à faire du numérique un allié dans [son] académie".

Un processus d'implantation rassurant

Evoquant le processus de déploiement de la nouvelle inspection d'académie de Mbour, il s'est dit rassuré par le soutien des autorités.

"Les autorités ont donné des instructions pour que nous soyons dans de bonnes conditions, pour commencer le travail", s'est-il réjoui.

Le nouvel inspecteur a dit avoir visité mercredi les locaux mis à la disposition de l'académie par le préfet de Mbour. Des locaux "très fonctionnels, avec un emplacement idéal pour nous permettre de nous déployer", a-t-il encore fait valoir.

"Maintenant, ce qui reste, [...] c'est la mise en place du personnel pour les services propres de l'IA", a-t-il poursuivi, évoquant des démarches en cours auprès d"'experts de l'éducation" issus de la diaspora de Mbour qui souhaitent revenir au bercail.

Il s'agit, entre autres, d'inspecteurs de spécialité, de professeurs de philosophie, dont la nouvelle académie veut "profiter pour [se doter] d'un personnel".

Des personnes intéressées se sont aussi approchées des responsables, a dit Niang, insistant sur le profil recherché en termes de compétence et de moralité, pour constituer sa nouvelle équipe.

Une inspection d'académie a besoin de plus de trente agents pour fonctionner normalement, a encore indiqué l'IA, jugeant "rassurant" le processus de recrutement en cours.

En ce qui concerne les équipements, l'institution est en train de faire son expression des besoins à l'intention du ministère de l'Education nationale, a-t-il indiqué.

Parallèlement, un appel a été lancé aux maires des communes couvertes par la nouvelle circonscription éducative, qui ont, selon lui, "commencé à se manifester".

Le maire de Sindia a, par exemple, mis des locaux à la disposition de la nouvelle inspection de l'éducation et de la formation (IEF) que sa commune abrite désormais, a-t-il fait savoir.

Selon Abdoulaye Niang, les maires concernés se sont engagés à "faire tout pour que la nouvelle IA soit fonctionnelle d'ici deux semaines", en termes d'équipement et d'accompagnement.

"Avec ces trois composantes que sont les locaux, les équipements et le personnel, mais aussi l'accompagnement des autorités, il y a de quoi être rassuré", a-t-il souligné.

"Nous sommes bien partis, pour nous déployer dans cette nouvelle IEF, bien sûr avec l'accompagnement de l'IA de Thiès, dont la compétence et l'expérience ne sont plus à présenter", a relevé M. Niang, appelant toutefois à "une cohérence des actions pour le développement de l'éducation dans la région".

Dans sa présentation du bilan de l'année scolaire 2025-2026, l'inspecteur d'académie de Thiès, Gana Sène, a évoqué des taux de réussite de l'ordre de 92,5% au CFEE, 78,3% au BFEM, 56,6% au Baccalauréat et 89,08% au bac technique. Des performances qui sont, pour la plupart, au-dessus de la moyenne nationale.