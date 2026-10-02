Afrique: Table ronde sur le développement du football africain au pays, mercredi et jeudi

Dakar — La capitale du Cap-Vert, Praia, va abriter mercredi et jeudi, une table ronde devant réunir plusieurs sélectionneurs à l'origine des "performances remarquables des équipes nationales africaines à la Coupe du Monde de la FIFA 2026", annonce la Confédération africaine de football (CAF).

La CAF Strategy Conference va réunir pendant ces deux jours les sélectionneurs des 54 associations membres de la CAF, des légendes du football ainsi que différents acteurs du football africain, indique la même source. Le sélectionneur capverdien Bubista va participer à cette table ronde, de même que ses collègues Hossam Hassan (Egypte) et Sébastien Desabre (RD Congo).

Le directeur du développement du football mondial de la FIFA et ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, est également attendu à cette rencontre, poursuit la CAF. Elle ajoute que les participants échangeront sur les moyens d'accélérer le développement du football sur le continent.