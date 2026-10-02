Gabon: Lébamba plongée dans le noir - Quand l'électricité joue à cache-cache

Depuis plusieurs heures, voire davantage selon les secteurs, Lébamba et plusieurs localités environnantes sont confrontées à une coupure d'électricité qui perturbe fortement la vie quotidienne. Et pendant que les habitants cherchent désespérément la lumière, une autre chose semble également avoir disparu : l'information.

À l'heure où les populations s'interrogent sur les raisons de cette interruption, aucune communication officielle de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) ne semble être venue expliquer la situation, ni indiquer le délai envisagé pour un retour à la normale.

Résultat : à Lébamba, chacun y va de son hypothèse. Panne technique ? Intervention sur le réseau ? Incident ? Maintenance ? Mystère ! La seule certitude pour le moment, c'est que les ampoules, elles, ont décidé de prendre congé.

Des commerces au ralenti

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Dans les commerces, la situation commence à peser. Congélateurs et réfrigérateurs deviennent inutilisables, certaines activités nécessitant l'électricité sont à l'arrêt et les pertes pourraient s'accumuler pour les opérateurs économiques.

Pour ceux qui travaillent avec des équipements électriques, la journée ressemble davantage à une opération de survie qu'à une journée normale de travail.

Même scénario dans plusieurs administrations où l'absence d'électricité complique le fonctionnement des services et l'accueil des usagers.

Une population dans le flou

Au-delà de la panne elle-même, c'est surtout l'absence d'explications qui nourrit l'agacement.

Une coupure peut survenir. Un incident technique peut arriver. Mais lorsqu'une ville entière ou plusieurs secteurs sont privés d'électricité, les populations sont en droit d'attendre au minimum une information : que s'est-il passé ? Quelles mesures sont prises ? Et surtout, quand le courant sera-t-il rétabli ?

À Lébamba, pour l'instant, pas de réponse claire. La population doit donc composer avec le système D, les groupes électrogènes pour ceux qui en disposent et, pour les autres, une bonne dose de patience.

Quand le courant disparaît, l'information devrait rester allumée

Cette situation rappelle une évidence : l'électricité n'est pas seulement une question de confort. Elle est indispensable au fonctionnement des commerces, des administrations, des services, des établissements et à la vie économique locale.

Alors, si la lumière doit momentanément s'éteindre, la communication, elle, ne devrait jamais être coupée.

Les populations de Lébamba et des environs attendent désormais des explications de la SEEG, mais surtout des informations précises sur les causes de cette interruption et les dispositions prises pour permettre un retour rapide à la normale.

En attendant, à Lébamba, on pourrait presque afficher sur les portes des commerces et administrations : « Fermé pour cause de disparition momentanée de la lumière... et des explications. »