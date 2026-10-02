Gabon: L'entrepreneuriat est l'un des chemins les plus faciles pour aller en prison.

Quand on entreprend, on pense souvent à la liberté, à l'indépendance financière et à la possibilité de construire quelque chose de grand. Mais on oublie qu'entreprendre, c'est aussi gérer de l'argent, des employés, des contrats, des partenaires, des impôts, des fournisseurs et parfois des décisions qui peuvent avoir des conséquences juridiques.

Une simple négligence comptable, une mauvaise déclaration fiscale, un contrat mal maîtrisé, une confusion entre l'argent de l'entreprise et son argent personnel, ou encore une volonté de « faire comme tout le monde » peuvent progressivement transformer une belle aventure entrepreneuriale en véritable cauchemar.

Le plus dangereux, ce n'est donc pas seulement de vouloir gagner beaucoup d'argent. C'est de vouloir réussir vite, sans connaître les règles du jeu.

Entreprendre demande du courage, oui. Mais ça demande aussi de la rigueur, de la transparence et surtout de connaître ses responsabilités.

Parce qu'au final, créer une entreprise, ce n'est pas seulement chercher comment gagner de l'argent ; c'est aussi apprendre comment ne pas en perdre... et comment ne pas perdre sa liberté.