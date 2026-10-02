Ile Maurice: Les hommes en finale, les dames peuvent avoir des regrets

Premier objectif atteint pour Team Mauritius à Champ-Fleuri. Les hommes ont battu Madagascar 2-1 ce vendredi et décroché leur billet pour la finale de dimanche. Les dames ont connu le scénario inverse, s'inclinant 2-1 au terme d'une confrontation qui aurait pu basculer de leur côté. Ce samedi, les deux sélections mauriciennes retrouveront La Réunion.

Il aura suffi de deux matches pour que les hommes de Team Mauritius obtiennent ce qu'ils étaient venus chercher vendredi : une place en finale. Mais derrière le 2-1 infligé à Madagascar se cache un après-midi moins tranquille que le score pourrait le laisser penser.

Olivier Couacaud et Jake Lam Hau Ching ont d'abord montré la voie. Face à Miary Zo Rakotondramboa et Landry Rabezafy, les Mauriciens ont pris le premier set 6-4. Menés 0-2 dans le deuxième, ils n'ont pas laissé le doute s'installer longtemps. Retour à hauteur, puis accélération pour boucler l'affaire 6-4, 6-3.

À Mathieu Vallet et Amaury de Beer de terminer le travail. Et pendant quinze minutes, tout est allé très vite. Un 6-0 express, puis tout se complique. 5-0 après onze minutes. 6-0 après quinze. Face à Tiavina Randriamanantena et Toavina Ratsimandresy, Vallet et de Beer avaient démarré pied au plancher.

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Puis le match a changé. Madagascar a pris les deux premiers jeux de la deuxième manche. Maurice est revenu à 2-2, puis est passé devant 3-2. Quelques minutes plus tard, le tableau affichait pourtant 5-3 pour les Malgaches.

Il a alors fallu s'accrocher. Vallet et de Beer ont effacé leur retard, recollé à 5-5 puis pris les devants 6-5. Madagascar a encore résisté et envoyé les deux équipes au tie-break.

Même tension dans celui-ci. Maurice s'est détaché 6-3, Madagascar est revenu à 6-5. Il restait une balle de match. Cette fois, les Mauriciens l'ont saisie : 6-0, 7-6 (7-5). La qualification était acquise.

«Très content pour toute l'équipe. Le premier objectif est atteint. Le premier duo mauricien a réalisé un excellent match et, derrière, nous avons réussi à faire le break pour éliminer Madagascar. Demain (ndlr samedi), face à La Réunion, ce sera un bon test avant la finale de dimanche», confiait Mathieu Vallet.

Le dernier duel masculin a ensuite offert un autre combat. Battus 6-4 dans le premier set, Simon Koenig et Nicolas Legros ont répondu 7-5 avant de céder 10-8 au super tie-break face à Corentin Haëner et Tokiana Ratsimandresy.

Chez les dames, tout s'est joué au troisième match

Quelques mètres plus loin, la journée mauricienne prenait une tournure différente. Battues 6-3, 6-4 par Lalaina Radilofe et Fitia Robinson, Marine Giraud et Magaly Schaffo avaient laissé Madagascar prendre les devants.

Laura Koenig et Kate Foo Kune ont alors remis Maurice à flot. Après un premier set accroché jusqu'à 3-3, elles ont fait la différence pour l'emporter 6-4, avant de maîtriser davantage la seconde manche, 6-2.

1-1. Tout restait à faire. Alice Danjoux et Cécile Park avaient la lourde tâche de départager les deux nations face à Prisca Razafimamonjy et Fitia Rakotondramboa. Le tournant se situe probablement à 5-4 dans le premier set. Les Mauriciennes étaient devant. Trois jeux plus tard, la manche était malgache : 7-5.

1-2. Danjoux et Park ont encore tenté de relancer la rencontre en prenant les devants 2-1 dans le deuxième set. Mais leurs adversaires ont cette fois enchaîné cinq jeux pour s'imposer 6-2 et donner la victoire à Madagascar.

«Il y a quelques regrets, car ça s'est joué sur quelques petits détails. C'est dommage pour les filles, qui ont été très combatives. Demain [NdlR : ce samedi], ce sera une autre paire de manches face à La Réunion. Il va falloir se battre», résumait Laura Koenig.

Samedi, changement d'adversaire

La première journée mauricienne laisse donc deux sentiments différents à Champ-Fleuri : la satisfaction d'une finale déjà assurée chez les hommes et les regrets d'une confrontation qui a échappé aux dames.

Il faudra rapidement passer à la suite. La Réunion se présente dès ce samedi. Pour les hommes, déjà qualifiés, ce rendez-vous aura valeur de test avant la finale de dimanche. Pour les Mauriciennes, il faudra surtout retrouver les ressources pour repartir au combat.