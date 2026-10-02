Ile Maurice: Metro Express - Un incendie simulé à Bel-Village, les secours mobilisés

Un incendie à bord d'une rame du Metro Express, des passagers blessés et une intervention coordonnée des services de secours. C'est la situation reconstituée jeudi soir à Bel-Village. Débutée vers 20 h 45, la mise en situation a pris fin aux alentours de 22 heures.

Une rame prenait feu à hauteur de Bel-Village alors que plusieurs passagers se trouvaient à bord, dont deux considérés comme blessés. À la suite de l'alerte, les passagers ont été évacués. Le personnel du Metro Express ainsi que certains d'entre eux ont participé à l'extraction des personnes blessées. Ces dernières ont été éloignées d'une vingtaine à une trentaine de mètres de la rame, dans l'attente des secours.

Une quinzaine de minutes plus tard, pompiers, SAMU et Special Supporting Unit sont arrivés sur place. Les pompiers ont d'abord pénétré dans la rame afin de vérifier qu'aucune personne ne se trouvait encore à l'intérieur. Équipés notamment d'appareils infrarouges, ils ont inspecté les lieux avant de procéder à l'extinction.

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Une lance à eau de plus d'une centaine de mètres a ensuite été déployée pour maîtriser le feu. Les policiers ont, de leur côté, relevé les coordonnées des personnes impliquées, notamment les passagers et les conducteurs de la rame. Un décompte des personnes évacuées et des blessés a également été effectué.

Les deux victimes prévues dans le dispositif ont été prises en charge par les secours. L'une d'elles a notamment été évacuée sur une civière par les pompiers. Une dernière vérification des lieux a permis de s'assurer que les procédures avaient été respectées et que la situation était sous contrôle.

Un scénario différent l'année prochaine

L'année dernière, une première mise en situation autour du Metro Express portait sur un accident. Cette fois, les services concernés ont été confrontés à un incendie à bord d'une rame. Ces entraînements permettent de tester les procédures d'évacuation et de prise en charge des victimes, ainsi que la coordination entre les différents intervenants. legVincent Ho Kam, Marketing and Communication Manager de Metro Express Ltd, a confirmé qu'une nouvelle simulation sera organisée l'année prochaine, avec une autre situation d'urgence.