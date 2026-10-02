Ile Maurice: La rage au volant, l'appel au calme

La Road Traffic Act a été amendée pour inclure notamment le délit de «road rage». On t'explique ce que c'est.

Tu aimes les balades en voiture. Pas juste pour aller à la mer, chez les grands-parents ou au cinéma. Mais pour sentir le vent dans tes cheveux quand tu baisses la vitre de la portière. Pour admirer les paysages, apprendre à reconnaître les montagnes. Cela te change de ton trajet quotidien entre ta maison, l'école et les leçons particulières. Mais l'autre jour, tu t'es senti mal à l'aise. Peut-être que tu as eu un peu peur. L'adulte qui était au volant n'arrêtait pas de dire des gros mots. D'injurier les gens dans les autres voitures.

Il donnait des coups de frein brusques qui te ballottaient sur la banquette arrière. Et tu ne comprenais pas pourquoi il faisait autant de bruit avec le klaxon. À plusieurs reprises, tu as eu l'impression que ça y est, cette fois, la voiture allait heurter un camion qui venait en sens inverse, un bus qui crachait beaucoup de fumée ou une petite voiture avec un L collé dessus, qui roulait très lentement.

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Tu es sorti de la voiture avec l'estomac retourné un peu comme si tu avais le mal des transports. Sais-tu que les comportements agressifs quand on conduit un véhicule, ça porte un nom ? La loi appelle cela la «rage au volant», road rage en anglais. Depuis le mercredi 30 septembre, la «rage au volant» c'est un délit après les changements apportés à la Road Traffic Act.

Qu'est-ce que la «rage au volant» ?

Cela désigne un comportement agressif ou menaçant sur la route. Il ne s'agit donc pas uniquement de frapper quelqu'un ou de provoquer un accident. Avec les changements dans la loi, cela vise les menaces, les paroles abusives ou insultantes et les comportements agressifs en public. La loi a été amendée justement pour décourager ces comportements. Selon les circonstances, ce qui tombe sous le coup de la loi c'est une altercation entre automobilistes après une manoeuvre, un conducteur qui poursuit ou menace un autre usager de la route ou encore un comportement agressif qui dégénère après un incident de circulation, comme refuser de céder le passage.

Quelles sanctions ?

Avec les nouvelles dispositions de la loi, une personne qui commet des actes de road rage commet un délit punissable. Si la cour juge cette personne coupable, elle risque :

une amende minimale de Rs 50 000 ;

une amende maximale de Rs 100 000 ;

une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois. C'est une sanction qui sera appliquée même lorsqu'une scène de rage au volant n'a pas entraîné d'accident.

Pourquoi cette nouvelle infraction ?

C'est le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, qui a présenté les nouvelles dispositions de la loi. Il a dit : «C'est scandaleux. Boukou dimounn fer akter lor sime aster. Maltret dimounn. Tap kout pwin dan vit. Trop c'est trop». L'objectif des autorités est de renforcer la sécurité routière et de lutter contre les comportements agressifs sur les routes. Les amendements à la Road Traffic Act incluent des sanctions pour plusieurs autres comportements dangereux comme la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, les courses automobiles non autorisées et la conduite sans permis.