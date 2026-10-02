Ile Maurice: ABC Banking - Les profits avant impôts bondissent de 37 % à Rs 402,6 millions

Portée par la croissance de ses revenus d'intérêts et l'expansion de son bilan, ABC Banking affiche une solide performance pour l'exercice clos au 30 juin 2026. Son total des actifs progresse de 26 % à Rs 42,1 milliards, tandis que les dépôts de la clientèle augmentent de 27 %.

ABC Banking, le pôle bancaire d'ABCB Holdings, clôture l'exercice financier 2025-2026 sur une progression significative de ses principaux indicateurs financiers. Le bénéfice avant impôts bondit de 37 % pour atteindre Rs 402,6 millions, contre Rs 293,6 millions en 2025, hors élément exceptionnel lié à la réorganisation des activités autour d'ABCB Holdings.

Cette performance repose notamment sur la croissance du produit d'exploitation, qui augmente de 26 % pour s'établir à Rs 1,15 milliard, contre Rs 908,3 millions pour l'exercice précédent, sur une base comparable. Le revenu net d'intérêts, principal moteur de cette progression, grimpe de 21 %, passant de Rs 709,7 millions à Rs 864 millions, grâce à une gestion rigoureuse du bilan et à une meilleure contribution des actifs générateurs d'intérêts.

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La hausse de la rentabilité intervient dans un contexte marqué par l'augmentation des charges d'exploitation et l'introduction de nouvelles mesures fiscales, témoignant de la capacité de la banque à maintenir sa dynamique de croissance. «Cet exercice financier marque une nouvelle année de croissance solide pour ABC Banking. La progression du produit d'exploitation et de la rentabilité, conjuguée à l'expansion continue de notre bilan, témoigne de la solidité de notre stratégie et de la confiance de nos clients», souligne Brian Ah-Chuen, Managing Director d'ABC Banking.

Celui-ci précise que la banque a maintenu une liquidité robuste, une gestion prudente des risques et une croissance maîtrisée, tout en poursuivant la mise en oeuvre de sa Vision 2030, avec pour objectif de créer de la valeur durable et d'enrichir son offre de services. Durant l'exercice écoulé, ABC Banking a poursuivi le développement de ses quatre principaux pôles d'activité : Personal Banking, Corporate Banking, Private Banking et Global Banking.

Ce modèle diversifié lui permet de répondre aux besoins d'une clientèle variée, avec un accent particulier sur les activités de banque privée et de banque internationale. La solidité de son bilan s'accompagne d'une situation de liquidité et de financement robuste. Les ratios réglementaires de la banque sont ainsi demeurés nettement supérieurs aux seuils requis tout au long de l'exercice.

Pour le prochain exercice, ABC Banking entend capitaliser sur cette dynamique en privilégiant une croissance responsable et durable. Les investissements dans les ressources humaines et les technologies constitueront des leviers essentiels pour améliorer l'expérience client et développer des solutions adaptées à l'évolution des besoins. Avec une rentabilité en hausse, une base de dépôts élargie et un bilan renforcé, ABC Banking aborde ainsi le nouvel exercice sur des fondamentaux financiers consolidés, tout en poursuivant sa stratégie de développement à long terme.