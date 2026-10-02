Ile Maurice: Le DPP préconise des sanctions contre deux policiers

L'enquête entourant les allégations de relations sexuelles impliquant une détenue au poste de police de Sodnac connaît un nouveau développement. À la suite de l'examen d'un rapport intérimaire transmis par la police, le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a recommandé l'ouverture de procédures disciplinaires à l'encontre de deux membres des forces de l'ordre.

Selon les informations disponibles, un constable est visé par des soupçons de comportement inapproprié alors que Lisa Lily Romain se trouvait en détention. Une policière affectée à la surveillance de la détenue fait également l'objet de recommandations disciplinaires. Les autorités cherchent notamment à déterminer si les règles encadrant la garde des détenus ont été respectées durant cette période.

Aux Casernes centrales, il a été indiqué que les démarches nécessaires seront entreprises conformément aux dispositions prévues dans les Standing Orders de la police. Les instances disciplinaires devront désormais examiner les faits reprochés et déterminer les éventuelles responsabilités.

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Cette affaire a suscité de nombreuses interrogations au sein des services concernés, notamment sur les conditions de détention et les mécanismes de surveillance en vigueur dans les postes de police. Les enquêteurs tentent de reconstituer avec précision les circonstances dans lesquelles les faits allégués auraient pu se produire.

Arrêtée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) en mars 2026, Lisa Lily Romain, de nationalité française, est poursuivie dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. Elle est soupçonnée d'avoir été impliquée dans l'importation d'environ 16 kilogrammes de substances illicites à Maurice. Elle demeure en détention alors que les différentes investigations se poursuivent.