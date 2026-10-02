Ile Maurice: Jason McAteer, anecdotes et swing à bel ombre

Quelques jours après avoir troqué symboliquement le ballon rond pour la petite balle blanche, Jason McAteer a surtout rappelé qu'il savait encore parfaitement captiver un public.

Invité vedette de l'Annual Golf Day de Standard Chartered Mauritius, samedi au Heritage Golf Club, l'ancien joueur de Liverpool et international irlandais a ponctué la journée d'anecdotes, d'humour et de nombreux échanges avec les participants. Le golf était bien sûr au centre du rendez-vous. Mais à Bel Ombre, une bonne partie de l'attention s'est rapidement tournée vers celui qui a porté le maillot de Liverpool entre 1995 et 1999.

Très disponible, Jason McAteer s'est volontiers prêté au jeu des photos, autographes et discussions, aussi bien avec les invités qu'avec le personnel de l'hôtel. Une proximité qui s'est également retrouvée lors d'une séance de questions-réponses particulièrement animée.

L'équipe dirigeante et l'exécutif de la Standard Chartered posant fièrement avec Jason McAteer.

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Car l'ancien milieu de terrain avait quelques histoires à raconter. L'une des plus étonnantes concerne ses débuts avec la sélection irlandaise. McAteer a raconté avec beaucoup d'autodérision comment il avait dû retrouver la trace d'un grand-père irlandais qu'il ne connaissait pratiquement pas afin de pouvoir établir ses origines et devenir éligible pour représenter l'Irlande.

Une histoire improbable racontée avec le sourire par celui qui allait ensuite disputer deux Coupes du monde avec les Boys in Green, en 1994 et 2002.Tous les heureux gagnants de la compétition posant avec Danny Balluck, Golf Captain du jour et Abrar Anwar,CEO et Head of Coverage de la Standard Chartered Bank.

Son arrivée dans le monde professionnel tient elle aussi à une rencontre importante. À 19 ans, alors qu'il cherchait encore à se faire une place dans le football, son potentiel avait attiré l'attention de John Aldridge, autre grand nom associé à Liverpool.

Un coup de pouce qui allait participer au lancement d'une carrière passée notamment par Bolton, Liverpool, Blackburn, Sunderland et Tranmere.Danny Balluck CFO CFO, Mauritius & Southern Africa Standard Chartered, Deepak Nundoosing 1st runner up, Jason McAteer LFC legend, Abrar Anwar, CEO & Head of Coverage Standard Chartered.

Roy Keane, vingt ans plus tard...

Mais c'est probablement lorsqu'il a été question de Roy Keane que les oreilles se sont le plus dressées. Les deux hommes avaient été proches en sélection avant que leur relation ne se détériore dans le contexte du fameux épisode de Saipan, avant la Coupe du monde 2002.

Les années ont passé. Plus de vingt ans sans véritable conversation. Puis, hasard de la vie, les deux anciens internationaux se retrouvent dans un café. Pas de grande scène de réconciliation. Pas de long discours non plus. Au moment de payer son addition, McAteer apprend simplement que Roy Keane l'a déjà réglée. La réponse de l'ancien Red ne s'est pas fait attendre. « Mon seul regret, c'est de ne pas avoir commandé quelque chose de plus cher » , a-t-il lancé devant une assistance hilare.

Une petite histoire qui résume assez bien le personnage aperçu samedi à Bel Ombre : spontané, accessible et toujours prêt à placer un bon mot.

Viraj Koonja ira à Anfield

Sur les fairways, la compétition a également livré son verdict. Viraj Koonja a décroché le trophée principal devant Deepak Nundoosing, premier Runner-Up, et Desire Lan, deuxième Runner-Up. Une victoire assortie d'un joli bonus puisque le grand vainqueur repart avec deux billets pour une expérience à Anfield, l'enceinte mythique de Liverpool FC.

Desire Lan s'est également distingué en remportant le Nearest to the Line, alors que Gervais Gua s'est imposé au Longest Drive. Les prix du Nearest to the Pin sont revenus à Dean D'Sa, Anil Kumar Ujoodha et Kamal Iyaroo. Cette présence de Jason McAteer n'était évidemment pas anodine. Standard Chartered et Liverpool FC sont partenaires depuis 2010, et la banque utilise régulièrement cette relation pour rapprocher l'univers des Reds de ses clients et partenaires à travers le monde.

À Maurice, la formule a une nouvelle fois trouvé son public. Samedi, McAteer n'avait peut-être plus Anfield sous les pieds. Mais entre quelques souvenirs de vestiaire, une histoire de grand-père irlandais et une addition payée par Roy Keane, l'ancien Red avait encore largement de quoi faire le spectacle.