Ile Maurice: Swan General porte ses bénéfices à Rs 987,4 millions

Swan General Ltd a enregistré une forte progression de ses bénéfices au premier semestre. Au 30 juin 2026, le bénéfice net du groupe s'élevait à Rs 987,4 millions, contre Rs 431,5 millions pour la même période en 2025. Cette hausse s'explique par les performances des activités d'assurance et hors assurance, auxquelles se sont ajoutés les gains réalisés sur certains investissements et la cession d'une participation étrangère.

Le résultat avant impôt du groupe a ainsi atteint Rs 1,14 milliard, tandis que la part du bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère s'est établie à Rs 825,2 millions. Le bénéfice par action s'élevait, pour sa part, à Rs 99,71. La compagnie seule a également enregistré une progression marquée, avec un bénéfice net de Rs 664,3 millions, soit quatre fois le montant réalisé un an plus tôt. Cette performance a notamment été soutenue par une hausse de 5,1 % du revenu d'assurance et par le rendement des placements.

Dans le détail, l'assurance à court terme a constitué l'un des principaux moteurs de cette croissance. Malgré une concurrence soutenue sur le marché, le revenu d'assurance de ce segment a progressé de 10,4 %, tandis que le résultat du service d'assurance a augmenté de 74 % pour atteindre Rs 453 millions.

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À cette contribution s'est ajouté le gain réalisé par la vente de la participation de Swan General Ltd dans BK General Insurance Company Limited, une société associée étrangère. L'opération a rapporté Rs 252 millions à la compagnie et Rs 70 millions au groupe. Par ailleurs, les activités hors assurance ont également contribué à la progression des résultats, avec une hausse de 84,8 % du résultat de ce segment.

Les performances des portefeuilles d'investissement ont, elles aussi, soutenu les résultats au deuxième trimestre. Sur le marché local, les valorisations attractives et les résultats des entreprises ont favorisé les placements en actions. À l'international, les titres liés à l'intelligence artificielle ont bénéficié de la dynamique des marchés, tandis que l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran et le recul des cours du pétrole ont également contribué à cette évolution. De leur côté, les placements à revenu fixe ont apporté une contribution régulière, notamment grâce aux rendements des actifs étrangers. Au terme de ce semestre, le groupe disposait ainsi d'un total d'actifs de Rs 81,92 milliards et de capitaux propres de Rs 11,25 milliards.