Tunisie: Prêts d'honneur au pays - Attention aux liens d'inscription suspects

Houssem Bounenni, vice-président de l'Ordre des experts-comptables de Tunisie, a mis en garde, ce vendredi 2 octobre 2026, contre l'utilisation de liens électroniques suspects lors des procédures d'inscription pour l'obtention d'un prêt d'honneur.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, le Vice-Président a invité les personnes souhaitant bénéficier du prêt d'honneur à s'inscrire exclusivement via les sites officiels des banques concernées.

Il a souligné que les banques retiendront uniquement les demandes électroniques enregistrées via les plateformes qu'elles ont spécialement mises en place à cet effet, confirmant qu'aucun dossier papier ne sera accepté.

Houssem Bounenni a également indiqué que les bénéfices des établissements bancaires avoisinent les 1,5 milliard de dinars, précisant qu'une enveloppe de 120 millions de dinars sera allouée aux prêts d'honneur, répartie entre les différentes banques ayant réalisé des bénéfices au cours de l'année 2025.

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Il est à noter que le mécanisme d'octroi des prêts d'honneur a été activé depuis hier, jeudi, avec le lancement par le système financier et bancaire en Tunisie de la réception des demandes exclusivement à travers les plateformes numériques dédiées par les banques, conformément à une circulaire antérieure de la Banque Centrale de Tunisie.