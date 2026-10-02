Tunisie: Sidi Bouzid - Ouverture d'un centre d'accueil des femmes victimes de violence à Regueb

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Un nouveau centre d'accueil des femmes victimes de violences et des enfants « El Amen » a été inauguré, jeudi, dans la délégation de Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid).

Ce projet, réalisé à l'initiative de l'Association « Ladies First » et du Commissariat régional de la femme et de la famille, est doté d'une capacité d'hébergement de 8 femmes et enfants, a indiqué à l'Agence TAP, la présidente de l'Association, Hayet Kadri.

Ce centre offre, également, un accompagnement psychologique, social, juridique et de formation au profit des femmes victimes de violences en vue de les intégrer dans la vie économique, a ajouté la même source.

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