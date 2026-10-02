Tunisie: Dimanche 4 octobre - La « Marche rose » au Parc Nahli pour sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein

La manifestation « Marche rose » pour la sensibilisation à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, se tiendra dimanche 4 octobre 2026 au parc Ennahli dans le gouvernorat de l'Ariana dans le cadre des efforts de mobilisation et de sensibilisation aux dangers de cette maladie et aux moyens de prévention.

Cette manifestation sportive et de sensibilisation sera organisée sous le slogan « Nous marchons pour elles... Nous marchons pour nous... Nous marchons pour demain », en partenariat avec l'institut français de Tunisie et l'Association tunisienne d'aide aux patientes atteintes du cancer du sein, selon un communiqué de l'institut.

L'institut français de Tunisie a précisé que cette marche se tiendra sur quelques kilomètres dans l'espace du parc Ennahli, dans le but de donner un élan collectif à la sensibilisation et de rappeler que le dépistage précoce constitue une étape cruciale pour renforcer les chances de guérison et appuyer les mécanismes de prévention contre le cancer.

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L'Institut a encouragé le public à participer à cette manifestation et à échanger avec les participants, en consécration des valeurs de solidarité, de manière à ce que chaque pas dans cette marche soit porteur d'un message d'espoir et de soutien aux patientes atteintes du cancer du sein, selon la même source.

Il est à noter que la Tunisie célèbre cette année le mois d'octobre rose en vue de souligner l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et d'enraciner la culture de prévention et du dépistage précoce de la maladie, afin de réduire ses complications.