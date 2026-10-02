Tunisie: VIPA et OBOS aux JMC - Quand le rap rencontre les cuivres

Le 5 octobre, les Journées musicales de Carthage accueilleront Vipa et Obos-One Band, One Sound au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la culture. Vingt artistes seront réunis pour une proposition scénique qui fait dialoguer rap, cuivres, section rythmique, voix et chorale.

Après la sortie de l'album One Band One Sound en avril 2026, le projet porté par Vipa et le musicien Jihed Khemiri, alias Pan-J, franchira aux JMC une nouvelle étape avec sa première présentation dans sa forme scénique complète. Pendant 90 minutes, le rappeur sera entouré d'une formation de vingt artistes, pensée comme un ensemble où les différentes composantes musicales participent à une même construction.

Le principe d'Obos repose sur une rencontre plutôt que sur un simple accompagnement. Le rap de Vipa sera mis en relation avec une section de cuivres, une rythmique, des voix et une chorale. Chaque élément est appelé à trouver sa place dans une écriture commune : les cuivres dialoguent avec le flow, la section rythmique apporte ses propres impulsions et les voix ouvrent le champ du morceau vers une dimension collective.

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Le titre du projet en résume la philosophie : One Band, parce que chaque musicien conserve sa personnalité tout en prenant part à une formation commune : One Sound, parce que ces individualités sont appelées à construire ensemble une même dynamique musicale. L'écoute, la complémentarité et la synchronisation constituent ainsi le fil conducteur de cette proposition.

Cette approche s'inscrit dans le parcours de Vipa, rappeur, auteur-interprète et performeur tunisien qui évolue depuis plus d'une décennie dans l'univers du hip-hop. Vipa s'est construit une identité artistique autour d'une écriture dense, rythmée et volontiers incisive, nourrie par l'observation du quotidien et de la société. La scène occupe une place importante dans ce parcours, tout comme le travail collectif.

Avec Obos, cette dimension collective devient précisément le point de départ du projet. La présence d'une importante section de cuivres donne au dispositif une autre échelle, tandis que la rythmique, les voix et la chorale viennent compléter l'univers sonore du rappeur. Pour les JMC, cette formation sera accompagnée d'une scénographie sobre et d'un travail de lumière destiné à faire circuler le regard entre les différents artistes et la dynamique du groupe.

Développé avec Jihed Khemiri-Pan-J, Obos a reçu en 2025 un Production Award de Culture Resource/Al-Mawred. L'album One Band One Sound, qui constitue l'une des étapes du projet, est sorti en avril dernier. Sa présentation aux JMC permettra d'en découvrir le prolongement scénique, avec une formation réunissant instruments, voix et présence chorale. À travers cette rencontre entre rap et brass band, Vipa et Jihed Khemiri placent donc le collectif au coeur de leur démarche. Une manière de faire circuler l'énergie du rap entre différentes familles sonores et de donner à l'écriture musicale une dimension pensée pour la scène.