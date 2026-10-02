Tunisie: Équipe nationale - Tensions entre Chaabani et les joueurs - L'idée de partir déjà ?

Ça ne va pas bien du tout en sélection après deux petits points devant deux adversaires prenables et un post-mondial qui fait encore ses effets. Ça va mal et le mot traduit ce qui se passe dans les coulisses de l'équipe nationale. D'après nos sources, Mouine Chaâbani n'est pas maître de la situation : il perd les pédales vis-à-vis des joueurs.

Déstabilisé, dépassé même par les événements, il commence à douter au point de fuir le match amical du Mali. Une première qui discrédite davantage la fédération et le football tunisien dont la cote dégringole si terriblement dans le continent. C'est Chaâbani qui a évité ce match parce qu'il a peur, tout simplement, de perdre sur un score large étant l'état pitoyable de l'équipe en ce moment. Quand un sélectionneur demande d'annuler un match et un engagement international à ce niveau, il donne l'air de douter, de paniquer, de perdre le nord. Et vis-à-vis des joueurs, un message médiocre et dévalorisant. D'ailleurs, Chaâbani est rentré en conflit avec certains joueurs aux vestiaires après le match du Botswana.

Un fait confirmé par plusieurs sources dignes de foi. Achouri, complètement marginalisé par Chaâbani, s'en est pris avec intensité à son entraîneur, lui et quelques joueurs qui ont critiqué les choix et les consignes tactiques du sélectionneur. Une polémique réelle, un moment fort tendu qui peut annoncer un début de gel entre certains joueurs non utilisés ou remplacés et un Mouine Chaâbani qui devrait se surpasser pour sauver sa peau. Les dernières heures ont porté des nouvelles pas rassurantes pour le nouveau sélectionneur imposé par le ministre des Sports ( tout comme Ridha Jeddi le DTN). Certains membres fédéraux ne sont pas contents de ce départ raté en éliminatoires de la CAN, ni de l'attitude de Chaâbani en termes de choix de joueurs et de plans de jeu.

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Seuls quelques cadres rescapés et récupérés comme Sassi, Aïdouni ou Maâloul le soutiennent encore, mais une grande partie de l'effectif, et à leur tête Achouri, font de l'opposition. Ce qui est assez grave pour une sélection. Au fait, le casting des joueurs en dit long sur l'hésitation de Mouine Chaâbani qui n'a pas donné une orientation claire en montant un groupe hétérogène.

Certains bannis sont revenus, d'autres joueurs ont été ignorés, et deux matches où Chaâbani n'a pas trouvé l'astuce pour gagner. Certainement, les joueurs assument une bonne part de ce qui s'est passé, mais l'entraîneur national est le premier redevable d'explication. C'est lui qui, en fin de compte, paye les pots cassés comme ça se fait dans le monde entier. Même pas trois mois après son intronisation, Mouine Chaâbani est sur un siège éjectable, oui telle est la réalité de l'équipe nationale en ce moment. Un décor kafkaïen.