Tunisie: L'ASM tient sa 87e assemblée générale Moez Gharbi - « Cette saison, nous visons la Coupe »

Après avoir assuré un maintien confortable lors de la saison précédente, les dirigeants marsois aspirent, pour cet exercice, à faire retrouver au club son rang habituel, celui d'un spécialiste de Dame Coupe.

L'Avenir Sportif de La Marsa a tenu avant-hier soir sa 87e assemblée générale au titre de la saison 2025-2026. Le président du club, Moez Gharbi, a donné d'abord la parole au secrétaire général, Nizar Jaouadi, qui a procédé à la lecture du rapport moral.

Ledit rapport a mis en avant l'équilibre assuré entre la performance sportive et la stabilité financière, et ce, "grâce à la bonne gestion administrative". Par ailleurs, le transfert de l'avant-centre Ahmed Hadhri à Al-Gharraf SC pour un montant avoisinant les 200 mille dinars et celui du défenseur central Othman Karoui à Al Ahly Benghazi contre 180 mille euros ont permis justement d'assurer cet équilibre. Notons, enfin, que l'objectif escompté a été, d'ailleurs, atteint à l'issue de la saison 2025-2026, l'équipe première de football ayant assuré un maintien confortable.

Un excédent de 406.067 dinars

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De son côté, le trésorier, Walid Memmi, a procédé à la lecture du rapport financier. Le budget enregistre un excédent de l'ordre de 406.067 dinars, une première dans l'histoire du club. A noter que les recettes du club sont de l'ordre 6.256.398 dinars, soit une hausse d'un montant de 1.211.903 dinars. Les dépenses sont d'un montant de 6.250.330 dinars, soit d'une hausse de 948.799 dinars.

Cela dit, certaines sections "enregistrent un déficit dans les recettes, les sections des sports collectifs, notamment", note le rapport financier.

Retrouver son rang habituel

Interrogé par les supporters sur l'objectif escompté cette saison, le président de l'ASM a répondu: "Cette saison, nous voulons d'abord que l'Avenir de La Marsa ne soit pas associé aux noms des équipes qui jouent pour éviter la relégation. Nous ne prétendons pas jouer pour le championnat, mais nous visons la Coupe de Tunisie.

Bref, nous ambitionnons de faire retrouver au club son rang habituel", ajoute Moez Gharbi qui, en ce sens, compte faire retrouver à l'ASM une étiquette historique. "La formation a toujours fait partie de l'ADN de notre club. Nous devons investir de nouveau dans la formation de sorte qu'on puisse alimenter l'équipe première par quatre jeunes. A la longue, trois restent avec les seniors et un est transféré, histoire de renflouer les caisses du club. Nous devons, d'ailleurs, réfléchir à de nouvelles sources de revenus en vue d'avoir une situation financière stable et pérenne". A noter qu'une enveloppe sera accordée pour le Stade Abdelaziz Chtioui dont l'état de ses infrastructures laisse à désirer.