Tunisie: Entreprises tunisiennes - Signature de sept mémorandums d'entente avec des partenaires internationaux dans le domaine de la santé numérique

Trois entreprises tunisiennes spécialisées dans la santé numérique ont signé sept mémorandums d'entente avec des partenaires internationaux, en marge de la conférence internationale sur la santé numérique « Telehealth Connect 2026 » qui s'est tenue en Tunisie les 29, 30 septembre et 1er octobre 2026.

Ces mémorandums d'entente portent sur la coopération entre des entreprises tunisiennes et des partenaires en France, en Suisse, aux Etats- Unis, en Allemagne et aux Emirats Arabes Unis, dans les domaines de la santé numérique, l'échange d'expériences, l'évaluation de solutions de santé, l'innovation et la formation médicale continue, ainsi que sur les opportunités de coopération et d'accès au marché tunisien et d'extension à l'échelle régionale.

Dans ce cadre, l'une des entreprises tunisiennes a signé quatre mémorandums d'entente avec des partenaires des Etats-Unis, de Suisse et de France, portant sur l'appui à l'évaluation de la santé numérique en Tunisie dans le cadre de l'Observatoire mondial de la santé numérique (Global Digital Health Monitor - GDHM) visant à soutenir l'innovation, à évaluer les solutions de santé et à développer des startups.

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Une autre entreprise a signé un mémorandum d'entente avec l'association des médecins tunisiens dans le monde (AMTM), visant à bénéficier de l'expertise des compétences médicales tunisiennes à l'étranger dans le domaine de la formation médicale continue, à travers l'échange de connaissances et le soutien à la qualité scientifique, tout en préservant l'indépendance scientifique.

Deux mémorandums d'entente ont également été signés avec une entreprise allemande et une entreprise émiratie, pour explorer les opportunités de coopération dans le domaine de la santé numérique, étudier la faisabilité d'accès au marché tunisien et envisager des perspectives d'expansion régionale, mise à part une étude de faisabilité d'un projet pilote dans le domaine de la télémédecine.

Ces partenariats reflètent l'orientation des entreprises tunisiennes actives dans le domaine de la santé numérique vers le développement de la coopération internationale et l'exploitation des expériences et compétences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Tunisie, à même de renforcer le processus de modernisation des services de santé.