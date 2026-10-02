Tunisie: ARP - Le dossier des docteurs au chômage sera transmis à la commission parlementaire compétente

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le dossier des docteurs au chômage a été au coeur d'une rencontre ce vendredi matin entre le président de l'Assemblée du peuple, Ibrahim Bouderbala, et Imen Bakouch, membre du conseil municipal de Zahra, ainsi que Hatem Ben Jmiaa, chargé du dossier de l'emploi des docteurs au chômage.

Les deux invités ont fait part des préoccupations et des aspirations des docteurs au chômage, estimant que ce dossier n'a pas été réglé de manière radicale, notamment dans certaines spécialités. Ils ont souligné que le mécanisme des concours ne répondait pas aux besoins des docteurs en raison du faible nombre de postes proposés, selon un communiqué du Parlement.

Ils ont appelé à un soutien de la fonction législative afin de trouver une approche globale en matière d'emploi qui intègre les compétences des docteurs et leur ouvre des perspectives professionnelles permettant de tirer parti de leur expertise dans l'enseignement et la recherche.

Bouderbala s'est engagé à transmettre ce dossier à la commission compétente afin de procèder aux auditions nécessaires à cet effet, soulignant que le pouvoir législatif était prêt à jouer son rôle pour continuer à soutenir l'emploi des compétences et à déployer les efforts nécessaires dans le cadre des prérogatives qui lui sont confiées.

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