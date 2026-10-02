Tunisie-Japon - Achèvement des travaux d'extension du site de décharge de Béja

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et l'Ambassade du Japon ont annoncé, vendredi, l'achèvement des travaux d'extension du site de décharge de Béja.

Ce projet qui s"inscrivant dans le cadre du « Mécanisme Conjoint d'échange des Crédits carbone (JCM) », initié par le gouvernement du Japon et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), se base, pour la première fois, sur la « Méthode Fukuoka (décharge semi-aérobie) », selon un communiqué de l'Ambassade du Japon.

Il s'agit d'une technique de gestion des déchets innovante développée au Japon, dont le principe consiste à accélérer la décomposition et la stabilisation des déchets grâce à la ventilation naturelle. En introduisant de l'air dans la décharge, cette méthode améliore la décomposition des matières organiques et réduit la production de gaz nocifs, dont le méthane, un puissant gaz à effet de serre, explique la même source.

En fait, les réductions annuelles attendues des émissions de gaz à effet de serre sont estimées à 512 tCO2/an.

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A noter que les ingénieurs de l'ANGED ont bénéficié d'une formation à la ville japonaise Fukuoka, durant le mois de mai 2025, afin de mieux maîtriser cette méthode innovante à appliquer sur le site d'enfouissement qui s'étend sur une superficie d'environ 3800m2 à Béja.

Pour rappel, le JCM est une initiative qui vise à faire connaitre et à promouvoir les technologies de pointe, en matière de décarbonation, afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

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