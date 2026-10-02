Tunisie: Pourquoi - La klaxonite...

Le code de la route tunisien encadre de manière assez précise l'usage du klaxon, particulièrement en ville.

Ainsi le klaxon doit être utilisé de façon brève et modérée et seulement en cas de danger imminent, et ce, pour éviter la pollution sonore.

Mais en pratique, l'usage du klaxon est omni présent pour le moindre motif et le Tunisien a la main lourde.

On l'utilise pour saluer un ami qu'on croise en conduisant, pour dépasser une voiture devant soi, dans un parking de sous-sol ou en surface (ce qui est complètement aberrant)... Résultat: stress permanent des automobilistes mais aussi des piétons qui reçoivent le klaxon en pleine figure et l'entendent beaucoup plus violemment que les conducteurs.