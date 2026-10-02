Tunisie: kairouan - Malgré le plan sécuritaire, un élève violemment percuté par un véhicule

La nouvelle année scolaire a démarré dans de bonnes conditions grâce à des réformes immédiates, sous l'impulsion du Chef de l'État, visant la protection physique et morale des élèves aux abords des établissements.

Par ailleurs, une mesure radicale a été prise par le ministère de l'Éducation, visant à interdire aux élèves, dès le 1er octobre, de quitter leurs écoles, collèges ou lycées en cas d'heures creuses afin de les protéger des délinquants et des accidents.

Néanmoins, beaucoup d'enseignants ont exprimé leur scepticisme quant à la réussite de cette décision salutaire vu le manque de salles, d'espaces sportifs et d'animateurs

En effet, la mobilisation des ressources logistiques et humaines et l'aménagement de nouveaux locaux pour encadrer les élèves demandent de gros budgets et beaucoup de préparation.

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Un élève grièvement blessé près de son école

Malgré le plan sécuritaire mis en place par le ministère de l'Intérieur pour protéger les périmètres scolaires, on continue de remarquer le comportement irresponsable de certains conducteurs toujours pressés et l'inconscience des motocyclistes près des établissements éducatifs.

Ainsi, le 28 septembre, un jeune élève accompagné de sa maman a été violemment percuté par une voiture dont la conductrice roulait à 70 km/heure, et ce, malgré la présence de deux écoles et d'un jardin d'enfants.

Résultat: l'enfant, grièvement blessé, a été hospitalisé et toute sa famille est sous le choc.