Ile Maurice: Comptes nationaux - Le PIB 2023 revu à la hausse de Rs 58 milliards

2 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le niveau du produit intérieur brut (PIB) pour 2023 a été revu à la hausse d'environ Rs 58 milliards, à la suite d'une importante mise à jour des comptes nationaux réalisée par Statistics Mauritius.

Cette révision repose notamment sur l'adoption de 2023 comme nouvelle année de référence, en remplacement de 2018, ainsi que sur l'amélioration de la couverture des données et l'introduction progressive du System of National Accounts 2025. L'intégration des activités de merchanting des Global Business Companies (GBCs), conformément aux recommandations du Fonds monétaire international, contribue également à cette hausse.

Sur les Rs 58 milliards supplémentaires, Rs 27 milliards proviennent du changement d'année de référence et de l'amélioration des données, Rs 11 milliards de la mise en oeuvre du nouveau système de comptes nationaux et Rs 20 milliards de l'inclusion du merchanting des GBCs.

Les chiffres du PIB ont également été révisés jusqu'à 2013, afin d'établir une série plus cohérente et comparable.

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