Ile Maurice: Amendes routières - Le paiement en ligne dès le 30 octobre

2 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

À partir du 30 octobre, les amendes pour les infractions routières ne donnant pas lieu à des points de pénalité pourront être payées électroniquement via le portail de la Cour suprême.

Pour effectuer le paiement, les usagers devront s'authentifier avec leur compte MauPass, puis saisir le numéro de leur Fixed Penalty Notice (FPN) ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule. Le règlement pourra être effectué via une application de paiement MauCAS QR Code, notamment Juice ou Pop, ou par carte bancaire.

Dans une première phase, le service sera limité aux infractions ne comportant pas de points de pénalité. Le paiement en ligne sera également conditionné à l'enregistrement préalable du FPN dans le système par la police .

Dans une deuxième phase, le dispositif sera étendu à l'ensemble des infractions routières, y compris celles entraînant des points de pénalité ainsi qu'aux avis émis à la suite d'infractions de vitesse détectées par les 63 caméras de contrôle de vitesse installées à travers l'île.

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