Ile Maurice: Airlink ouvre une nouvelle liaison directe vers l'océan Indien

Airlink inaugure ce vendredi 2 octobre sa nouvelle liaison directe entre Cape Town et Maurice, avec l'arrivée du premier vol sur le tarmac de l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, à Plaine-Magnien.

Invités, représentants du secteur touristique, partenaires et acteurs de l'aviation se sont réunis au Reception Room de l'aéroport pour marquer officiellement le lancement de cette desserte.

La liaison Cape Town-Maurice sera opérée deux fois par semaine, permettant désormais aux voyageurs sud-africains de rejoindre directement l'île sans transiter par Johannesburg. Pour Airlink, cette desserte marque également une première : il s'agit de sa première liaison vers Maurice et de son entrée sur le marché de l'océan Indien.

Pour assurer cette liaison, Airlink met en service son nouvel Embraer E195-E2, son appareil de nouvelle génération. Celui-ci peut accueillir jusqu'à 124 passagers, dont 12 en classe affaires et 112 en classe économique, avec une configuration exclusivement composée de sièges côté fenêtre ou côté couloir.

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Au-delà de la desserte aérienne, cette liaison ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme, les échanges commerciaux et les déplacements professionnels entre les deux destinations. Cape Town constitue également un marché émetteur important et un point de connexion permettant aux voyageurs de poursuivre leur parcours vers d'autres destinations grâce au réseau et aux partenaires d'Airlink.

L'Afrique du Sud demeure par ailleurs un marché important pour Maurice. En juin dernier, la Mauritius Tourism Promotion Authority avait organisé un roadshow à Cape Town, Durban et Johannesburg, réunissant quelque 260 professionnels du voyage. L'objectif était de renforcer les liens entre les deux marchés et de promouvoir l'offre touristique mauricienne.

Cette liaison directe rapproche ainsi davantage Cape Town et Maurice, tout en renforçant les connexions entre l'Afrique australe et l'océan Indien.