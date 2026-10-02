Ile Maurice: ER Property renforce son offre de gestion immobilière

De la gestion de copropriétés à la valorisation d'actifs et de territoires, ER Property adopte une approche intégrée avec le lancement de Valoria. Officiellement présentée le jeudi 17 septembre au Moka Rangers Sports Club, cette nouvelle filiale est dédiée à la gestion immobilière et à la valorisation durable des biens. Elle réunit quatre expertises pour accompagner propriétaires, investisseurs et communautés tout au long du cycle de vie des biens immobiliers.

«Valoria donne du sens à notre métier. Nous avons une vision à long terme, avec la volonté de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie sur les territoires où nous sommes présents, notamment à Savannah et à Moka», explique Johan Pilot, Chief Executive Officer d'ER Property. Il estime que la valorisation des territoires profite directement aux propriétaires et copropriétaires, auxquels incombe également la responsabilité de préserver ces espaces. Régis Maubernard, General Manager de Valoria, estime pour sa part que la nouvelle structure répond aux besoins des propriétaires, des investisseurs et des communautés. «Valoria, c'est avant tout le sens du service», souligne-til, insistant sur l'excellence, l'écoute et la satisfaction des clients.

Premier volet de cette offre, Valoria Syndic, anciennement Sygeco, assure depuis une quinzaine d'années la gestion administrative, comptable et technique des copropriétés issues des développements d'ER Property, après la livraison des biens et la constitution des syndicats de copropriétaires. Ses services s'adressent aux copropriétaires des complexes développés et commercialisés par ER Property.

Valoria Territorial Services, anciennement Moka City Management Ltd, prend en charge la gestion des services mutualisés à Moka City et à Savannah Connected Countryside. En tant qu'administratrice des associations foncières, conformément au cadre légal des Smart Cities, elle veille à préserver la qualité des infrastructures et l'attractivité des quartiers.

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Valoria Rental & Sales accompagne, quant à elle, les propriétaires et investisseurs dans la location et la vente de biens développés par ER Property. Enfin, Valoria Property Management prend en charge la maintenance, les relations avec les locataires et l'entretien des biens.