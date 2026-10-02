Cote d'Ivoire: En visite en Côte d'Ivoire/Leonardo Santos Simão - 'La Côte d'Ivoire constitue une source d'inspiration'

La Côte d'Ivoire constitue une référence pour les pays de la sous-région en matière de développement économique. C'est l'appréciation faite par Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (Onu), chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, au terme de l'audience que lui a accordée, le 2 octobre 2026, le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, au Palais présidentiel.

"La Côte d'Ivoire constitue une source d'inspiration pour d'autres pays. Lorsqu'on examine les chiffres économiques dans la région, on constate que le pays occupe une place importante. Cette dynamique encourage également d'autres nations à s'engager dans des démarches similaires, car le développement économique représente une réponse essentielle aux défis auxquels nos pays sont confrontés", a déclaré le responsable onusien.

Leonardo Santos Simão a insisté sur l'importance de préserver la paix et la stabilité, qu'il considère comme des conditions indispensables au développement. La consolidation de ces acquis doit permettre aux États de mieux répondre aux attentes des populations, notamment en matière d'emploi, d'éducation, de logement et de services sociaux. La création d'un environnement favorable à l'activité économique apparaît ainsi comme un enjeu majeur pour l'avenir de la région.

La gouvernance électorale a également figuré au menu des échanges. Évoquant les préoccupations exprimées avant les dernières élections en Côte d'Ivoire, le représentant spécial a fait état du processus engagé en vue de la révision de l'architecture électorale. Il a exprimé l'espoir que les acteurs politiques ivoiriens parviennent à définir un dispositif adapté à la phase actuelle du développement du pays.

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Les questions sécuritaires ont constitué un autre volet important de cette rencontre. Face à la menace terroriste qui pèse sur plusieurs pays de la région, Leonardo Santos Simão a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les États afin de lutter efficacement contre ce fléau. Il a notamment relevé ses conséquences sur la stabilité et le développement économique.

Cette audience témoigne de l'importance du dialogue entre la Côte d'Ivoire et les Nations unies autour des enjeux politiques, économiques et sécuritaires de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Elle met également en lumière les liens étroits entre la préservation de la paix, la coopération régionale et la poursuite du développement économique.