Cote d'Ivoire: Sika Academy - Les étudiants de l'Esatic remportent la 6e édition

L'équipe ivoirienne Hekima, composée d'étudiants de l'Esatic, s'est imposée face à trois équipes venues du Maroc, du Bénin et du Sénégal, à l'issue de la finale de la 6e édition de Sika Academy, organisée le 26 septembre à Abidjan.

La Côte d'Ivoire s'est distinguée à domicile. L'équipe Hekima, représentant l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic), a remporté la 6e édition de Sika Academy. Elle s'est imposée avec une moyenne de 86,14/100, au terme d'une compétition consacrée à une question d'actualité financière : « Comment préparer sa retraite grâce au marché financier ? »

Face à un jury composé de professionnels de la finance et présidé par Yacine Fal, experte internationale en gouvernance, stratégie et financement du développement, les quatre équipes finalistes ont présenté leurs solutions pour permettre à un épargnant de valoriser progressivement son patrimoine pendant ses 30 années de carrière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La finale a réuni douze étudiants issus de quatre établissements d'enseignement supérieur : le Cesag de Dakar, l'Esatic d'Abidjan, l'Université d'Abomey-Calavi de Cotonou et l'Africa Business School (Abs) de Casablanca. Ils ont franchi plusieurs étapes de sélection parmi plus de 7 000 étudiants, regroupés au départ en quelque 2 500 équipes de trois.

Deux semaines avant la finale, les douze derniers candidats ont participé à un bootcamp à Abidjan, encadrés par plusieurs professionnels du secteur financier. Parmi les experts mobilisés figuraient Yves Angaman, responsable de la salle des marchés d'Ascent Capital ; Founyahata Coulibaly, responsable de portefeuille à Bridge Asset Management ; Alain Gogo, analyste financier à NSIA Vie Assurances, et Erica Kacou épouse Kouadio, trader obligataire régional à la salle des marchés CIB Attijari West Africa.

Au cours de la finale, les équipes ont été invitées à construire une stratégie d'allocation de l'épargne mensuelle d'un individu sur une période de 30 ans. Titres cotés à la Brvm, emprunts obligataires, fonds communs de placement ou encore produits d'assurance retraite : plusieurs instruments financiers ont été mobilisés pour bâtir les différentes propositions.

À l'ouverture de la cérémonie, Daniel Aggre, directeur général de Sika Finance et initiateur de la compétition, a rappelé la vocation pédagogique du concours. « Sika Academy est certes une compétition, mais elle est avant tout un espace d'apprentissage et d'échange », a-t-il souligné.

Pour le groupe Coris, Alexis Sankara, directeur général adjoint de Coris Bank Côte d'Ivoire, a invité les finalistes à considérer leur participation comme une étape dans leur parcours professionnel. « Cette soirée » doit être considérée « non comme un aboutissement, mais comme le commencement d'une nouvelle étape », a-t-il indiqué.»

Partenaire de la compétition depuis 2022, le groupe NSIA a, pour sa part, réaffirmé son engagement en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes dans les métiers de la finance.

Hekima décroche le Prix Brvm

Avec 86,14/100, Hekima, l'équipe de l'Esatic, s'adjuge le Prix Brvm, doté de 5 millions de Fcfa. Elle devance Alpha Boost, représentant le Maroc, qui obtient une moyenne de 85,84/100 et le Prix Air Côte d'Ivoire, d'une valeur de 2 millions de Fcfa. Les Warriors du Bénin, avec 64,90/100, terminent troisièmes et remportent le Prix AFG Bank, doté de 1,5 million de Fcfa.

TheMomentum du Sénégal, quatrième avec 63,98/100, reçoit le Prix Orange, d'un montant de 1 million de Fcfa. La soirée a également récompensé les performances individuelles. Kossou Espoir Zyad, membre d'Alpha Boost, a remporté le Prix Idrissa Nassa du meilleur étudiant, doté d'1 million de Fcfa. Blaka Deborah, de l'équipe Hekima, a décroché le Prix Jean Kacou Diagou de la meilleure étudiante, également doté d'1 million de Fcfa.

Promouvoir la culture financière

Organisée depuis six ans par Sika Finance, média économique et financier basé à Abidjan, Sika Academy est un concours international de gestion de portefeuille et d'investissement boursier destiné aux étudiants des espaces Uemoa et Cemac. La compétition entend rapprocher les jeunes du marché des capitaux et contribuer à la promotion de l'inclusion financière.

Elle vise notamment à démocratiser l'investissement en Bourse et à montrer qu'il peut constituer, sur le long terme, un instrument de valorisation de l'épargne. Étendue sur neuf mois, la formation permet aux participants de renforcer leurs connaissances financières et de devenir des relais de sensibilisation auprès de leur entourage, contribuant ainsi à la diffusion d'une véritable culture financière auprès des jeunes. Si vous souhaitez un titre plus accrocheur pour une Une de Fraternité Matin, je peux aussi le décliner en 5 propositions plus percutantes.

Pour Rappel, Sika Academy est un concours international de gestion de portefeuille (ou d'investissement en Bourse) ouvert aux étudiants des zones Uemoa et Cemac. Organisé depuis six ans par le média financier Sika Finance, basé à Abidjan, la compétition a pour ambition de promouvoir l'inclusion financière à travers le marché financier.

L'enjeu est de décloisonner plus particulièrement l'investissement en Bourse, un mécanisme qui offre l'opportunité de faire fructifier l'épargne et considéré à tort comme la chasse gardée d'une certaine élite. Ici, les étudiants, qui ont bénéficié de formation depuis le début de la compétition, pourront être de précieux relais sur le sujet de l'investissement auprès de leurs entourages.