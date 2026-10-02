Cote d'Ivoire: Montage vidéo et de motion design - 50 jeunes reçoivent leurs certificats grâce au projet Simplon du pays

Le programme Createch a pris fin le mercredi 30 septembre 2026, à Abidjan-Cocody, avec la remise de certificats à 50 jeunes formés pendant quatre mois aux métiers du montage vidéo et du motion design.

Mis en oeuvre par Simplon Côte d'Ivoire avec l'appui de la Giz, à travers le programme Invest for Jobs, et co-financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz), Createch vise à renforcer les compétences numériques et à favoriser l'insertion professionnelle dans l'audiovisuel, la communication et la création digitale.

Sur 1 494 candidatures, 50 jeunes, dont six femmes, ont été retenus. Durant leur formation, ils ont alterné enseignements techniques, travaux pratiques et réalisation de projets inspirés de commandes réelles. Ils ont notamment développé des compétences en traitement de l'image et du son, en montage vidéo, en animation graphique, au respect d'un brief et au travail en équipe.

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Pour M'Bra Yannick, délégué de la cohorte, cette formation constitue un véritable tremplin vers l'emploi. « Nous pouvons dire au terme de cette formation que nous sommes prêts pour le marché de l'emploi. Grâce aux compétences acquises, nous allons nous mettre au service des entreprises et décrocher une place au sein de la société », a-t-il déclaré.

S'adressant aux nouveaux certifiés, Josias Ambeu, chef de service projet à Simplon Côte d'Ivoire, a estimé qu'ils étaient « suffisamment outillés et équipés pour avancer avec professionnalisme dans leur carrière ». Il les a toutefois invités à considérer cette certification comme « un nouveau départ ». « Vous n'êtes pas encore arrivés. c'est maintenant que tout commence », a-t-il lancé.

Pour Claudia Kouassi, cheffe de projet Createch, l'initiative vise notamment à renforcer les compétences des jeunes sans emploi ou en reconversion dans les métiers du numérique et de l'audiovisuel.