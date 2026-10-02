Cote d'Ivoire: Sirasso - Une campagne de sensibilisation aux IST et au Vih/SIDA pour protéger les populations rurales

La localité de Sirasso, dans la région du Poro (nord de la Côte d'Ivoire), a accueilli une séance de sensibilisation aux Infections sexuellement transmissibles (Ist) et au Vih/Sida, le jeudi 1er octobre 2026. Organisée par l'Ong Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh), cette initiative vise à renforcer les connaissances des populations sur ces enjeux majeurs de santé publique.

Cette action s'inscrit dans le cadre du Projet de Connectivité Inclusive et d'Infrastructures Rurales en Côte d'Ivoire (Pcr-CI), cofinancé par la Banque mondiale et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (Aiib).

Le projet a pour ambition de réduire la pauvreté et la fragilité en milieu rural, d'améliorer la gestion des routes rurales, et de répondre aux défis liés aux conflits entre éleveurs et agriculteurs, au terrorisme et aux effets du changement climatique dans onze régions du nord du pays.

Des messages clairs pour changer les comportements

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Ouverte par Konan Koffi Severin, représentant du sous-préfet de Sirasso, la séance a été marquée par un appel à la responsabilité collective : « La santé n'a pas de prix, on n'a qu'une vie. Stop à l'incivisme sur nos routes et stop aux violences basées sur le genre (Vbg) », a-t-il déclaré.

La présentation technique a été assurée par Tano Severin, infirmier diplômé d'État (Ide) et major au centre de santé de Sirasso.

Dans son exposé, il a rappelé que les Ist sont des maladies contagieuses transmises principalement lors de rapports sexuels non protégés, qu'ils soient vaginaux, anaux ou oraux. Il a précisé que le Vih est un virus qui attaque le système immunitaire, tandis que le Sida correspond au stade le plus avancé de l'infection. La transmission se fait notamment par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel.

Prévention, dépistage et prise en charge : les clés de la lutte

Sur le plan de la prévention, l'Ide a recommandé l'abstinence, la fidélité mutuelle, l'utilisation correcte et systématique du préservatif, l'évitement du partage d'aiguilles ou de seringues, ainsi que le dépistage régulier pour connaître son statut sérologique.

Concernant la prise en charge, il a souligné qu'il n'existe pas encore de traitement curatif contre le VIH, mais que les médicaments antirétroviraux permettent de contrôler efficacement le virus et d'offrir aux patients une vie longue et en bonne santé lorsqu'ils sont pris régulièrement. Adaptant son message aux réalités locales, Tano Severin a attiré l'attention sur certains comportements à risque : « Ici à Sirasso, nous avons nos réalités.

Pour la plupart, vous vivez dans des foyers polygames, ce qui est un facteur d'exposition aux Ist. Soyez donc fidèles. Brisons les tabous et venez vers nous si vous sentez un problème de santé », a-t-il conseillé. Il a également invité les participants à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le Vih, rappelant qu'aucun risque de transmission n'existe lors des contacts courants tels que les poignées de main, les accolades ou le partage d'objets usuels.

Des actions concrètes sur le terrain

La séance s'est achevée par une démonstration publique du port correct du préservatif et par la distribution gratuite de préservatifs aux participants. Cette activité de l'Ong Ipsdh s'inscrit dans le cadre des actions d'accompagnement social du « lot 4 » du projet de rétablissement de points critiques sur les routes rurales non bitumées de la région du Poro.