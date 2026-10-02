Cote d'Ivoire: Formation-emploi - L'Agefop identifie les besoins en compétences à San Pedro et à Tabou

Adapter les formations professionnelles aux réalités du terrain. Tel est l'objectif de la mission conduite par l'Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop), les 28 et 29 septembre 2026, à San Pedro et à Tabou, dans le cadre du Programme national Passeport-compétences.

Selon une note d'information, le lundi 28 septembre, la délégation conduite par le professeur Koutou Claude, conseiller technique de la directrice générale, Karitia Coulibaly-De Medeiros, a échangé avec les autorités municipales, les populations et les opérateurs économiques. Les discussions ont porté sur les compétences recherchées et les besoins des différents secteurs d'activité.

Selon l'Agefop, l'identification de ces besoins doit contribuer à une meilleure orientation des politiques de l'emploi et favoriser une insertion professionnelle durable. Elle vise également à rapprocher les profils des personnes formées des attentes des entreprises.

Le mardi 29 septembre, la mission s'est poursuivie à Tabou. Les échanges ont notamment porté sur les écarts entre les profils disponibles et ceux recherchés sur le marché du travail. L'Agence a souligné l'importance de la participation des entreprises et des populations à cette démarche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soutenue par la coopération allemande à travers la Giz, l'initiative doit permettre d'établir une cartographie des compétences dans ces localités. Les données recueillies serviront à orienter les futures formations en fonction des besoins du marché du travail et des dynamiques économiques locales.

À travers cette démarche, l'Agefop entend ainsi rapprocher davantage la formation professionnelle des réalités des territoires et mieux répondre aux besoins des entreprises et des populations.