Guinée: Fête nationale de la Guinée - La Côte d'Ivoire et le Rwanda à l'honneur

Festivités de haute gamme. Défilés civil, paracivil et militaire bien agencés et colorés. La Guinée célébrait, le 2 octobre 2026, pas seulement 68 ans de vie nationale hors colons mais aussi le renouveau.

Une renaissance qui se conjugue en investissements. En relèvement du niveau de vie des populations. La trajectoire de la Guinée sous Mamady Doumbouya est le chemin emprunté par la Côte d'Ivoire depuis 2011 à l'accession du Président Ouattara à la magistrature suprême. On comprend donc le rapprochement entre les deux nations.

On comprend aussi la qualité de l'accueil réservé à l'envoyé d'Alassane Ouatara.

Robert Beugré Mambé ayant été la personnalité la plus honorée parmi les invités.

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A l'aéroport, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a trouvé son homologue guinéen, Amadou Oury Bah. Ainsi qu'une délégation de la communauté ivoirienne en Guinée et le personnel de l'ambassade conduit par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée, l'ancien adjoint au maire de la commune de Yopougon, Yssouf Coulibaly.

Autre signe de la qualité des relations entre les deux pays, l'audience accordée par le Président de la Guinée au chef du gouvernement ivoirien, Robert Beugré Mambé.

Comme toutes les fêtes nationales, celle de la Guinée officiellement indépendante depuis le 2 octobre 1958 a eu pour clou un gigantesque défilé.

Acte un du défilé, le passage des civils. Tête de liste, les services de la présidence de la République. Suivi immédiatement par les employés de la primature.

Tous les ministères défileront. A l'applaudimètre, la palme est revenue au ministère de la Culture qui a paradé avec des artistes. Il y a eu aussi le ministère de l'Economie et des Finances qui a été bien applaudi. Ils n'avaient pourtant pas de mallettes...

Le volet militaire qui a engagé quelque 500 engins sont des hélicoptères. L'attraction a été une fois de plus les forces spéciales. Une combinaison de marche de tortue et de noblesse.

Le défilé des femmes qui composent les différentes unités paramilitaires a eu aussi son lot d'ovarilns. Ainsi que l'orchestre cent pour cent femme de la gendarmerie guinéene.