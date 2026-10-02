Cote d'Ivoire: Noble ART - Diabaté Aly lance 'Marvin Africa Boxing Promotion Management' pour révolutionner la boxe africaine

Le paysage de la boxe ivoirienne et continentale s'enrichit d'une nouvelle initiative. Diabaté Aly, figure du noble art et actuel vice-président de la Soa-Boxe (Société omnisports des armées), vient d'officialiser la création de « Marvin Africa Boxing Promotion Management ».

Cette nouvelle structure de management et de promotion entend contribuer au développement de la discipline, structurer le passage des talents vers le professionnalisme et hisser la Soa-Boxe au sommet de la hiérarchie africaine.

Ancien boxeur de premier plan sous les couleurs de la Société omnisports des armées (Soa), Diabaté Aly n'a jamais véritablement quitté les rings. Après avoir mis un terme à sa carrière d'athlète, l'ancien soldat du feu, qui a servi au Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), s'est reconverti dans la formation. Au fil des années, il a acquis le statut de coach international. Fort de cette expérience, qui combine son vécu de boxeur et son expertise technique, il lance « Marvin Africa Boxing Promotion Management » en 2026.

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« L'objectif est double : offrir un cadre d'expression moderne à notre jeunesse et doter nos structures des outils nécessaires pour rivaliser avec l'élite mondiale », explique le fondateur. À travers cette plateforme, le natif d'Abobo souhaite mettre son réseau international et ses compétences au service d'une nouvelle génération de boxeurs en quête de repères et d'opportunités.

Au coeur de la stratégie de « Marvin Africa Boxing Promotion Management » figure un projet ambitieux pour la Soa-Boxe. Diabaté Aly entend transformer son club de coeur en une véritable institution d'élite. La structure prévoit d'apporter des ressources, de renforcer la rigueur managériale et de mettre à disposition des infrastructures de pointe afin d'offrir aux boxeurs de la Soa des commodités comparables à celles dont bénéficient les membres des grands clubs nationaux et continentaux.

Cette modernisation technique et logistique vise à briser le plafond de verre qui freine souvent les clubs africains lors des grandes compétitions. En professionnalisant l'encadrement, la Soa-Boxe aspire à devenir un passage incontournable pour les boxeurs ambitieux en Afrique.

Au-delà de la performance sportive, « Marvin Africa Boxing Promotion Management » porte une vision sociale. La structure entend accompagner la jeunesse en faisant du sport un levier d'insertion, de discipline et d'épanouissement. Dans un contexte où de nombreux jeunes talents abandonnent prématurément leur passion faute de perspectives, l'initiative de Diabaté Aly ambitionne de créer un lien entre la boxe amateur et le monde professionnel.

En accompagnant les boxeurs sur les plans contractuel, financier et sportif, la structure entend leur permettre de construire une carrière professionnelle durable, sans être contraints de s'expatrier dans des conditions précaires.

« Marvin Africa Boxing Promotion Management » ambitionne ainsi de contribuer au rayonnement de la boxe africaine et de favoriser la présence des talents locaux sur les scènes internationales.