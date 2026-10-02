Sénégal: KIIRAAY Les Patriotes Républicains organise son Université d'hivernage samedi à Dakar

2 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Think Tank du parti KIIRAAY Les Patriotes Républicains organise son Université d'hivernage, samedi 3 octobre 2026, au King Fahd Palace, à Dakar. La rencontre est prévue à partir de 16 heures.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre sera consacrée à des moments de réflexion, d'échanges et de présentation des orientations portées par le Think Tank du parti.

À cette occasion, KIIRAAY Les Patriotes Républicains invite la presse nationale et internationale à assurer la couverture de cette manifestation, présentée comme un rendez-vous important pour la structure.

Le Think Tank souhaite ainsi mobiliser les médias, rédactions, journalistes, reporters, correspondants et organes de presse afin de donner un écho national et international aux travaux de cette Université d'hivernage.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.