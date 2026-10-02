Sénégal: KIIRAAY Les Patriotes Républicains organise son Université d'hivernage samedi à Dakar

Le Think Tank du parti KIIRAAY Les Patriotes Républicains organise son Université d'hivernage, samedi 3 octobre 2026, au King Fahd Palace, à Dakar. La rencontre est prévue à partir de 16 heures.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre sera consacrée à des moments de réflexion, d'échanges et de présentation des orientations portées par le Think Tank du parti.

À cette occasion, KIIRAAY Les Patriotes Républicains invite la presse nationale et internationale à assurer la couverture de cette manifestation, présentée comme un rendez-vous important pour la structure.

Le Think Tank souhaite ainsi mobiliser les médias, rédactions, journalistes, reporters, correspondants et organes de presse afin de donner un écho national et international aux travaux de cette Université d'hivernage.