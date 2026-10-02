Sénégal: Kaolack - Le Centre socioculturel Mbegane Ndour de Kahone inauguré

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a procédé, vendredi, à l'inauguration du Centre socioculturel de Kahone, dans la région de Kaolack. Réhabilitée par la commune, en partenariat avec l'Agence de développement local (ADL), l'infrastructure est destinée à renforcer les activités culturelles et communautaires.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et municipales. Pour le ministre, cette réalisation va au-delà de la simple mise à disposition d'un équipement. « Nous ne célébrons pas seulement la livraison d'une infrastructure et le déploiement d'équipements technologiques. Nous scellons un pacte républicain, d'équité territoriale, de modernité et d'émancipation communautaire », a-t-il déclaré.

Situé au coeur de la commune, le centre porte le nom du Buur Saloum Mbegane Ndour, figure historique du Saloum. Moussa Balla Fofana a souligné la portée symbolique de ce choix qui permet, selon lui, d'associer patrimoine historique et révolution numérique au profit de la jeunesse et des femmes.

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Le ministre a également réaffirmé l'engagement de l'État en faveur de l'équité territoriale. « Aucun territoire ne doit être laissé au bord du chemin », a-t-il insisté.Pour sa part, la maire de Kahone, Fatou Sène Diouf, s'est félicitée de cette réalisation qui, selon elle, contribuera à la valorisation du patrimoine culturel de l'ancienne capitale du Saloum et à la relance du dynamisme culturel du terroir.