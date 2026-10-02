Sénégal: Commercialisation de produits SOFTCARE au Sénégal - Les députés examinent le rapport de la Mission d'information parlementaire

La séance plénière de l'Assemblée nationale, tenue ce vendredi 2 octobre 2026, a été consacrée à l'examen du rapport de la Mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque SOFTCARE au Sénégal.

Les députés ont ouvert une plénière vendredi, pour examiner le rapport de la Mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque SOFTCARE au Sénégal.

Instituée en application de l'article 51 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette Mission, mise en place à l'initiative de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, avait pour objectif d'établir de manière « impartiale, contradictoire et documentée », explique une note de l'Hémicycle, les faits relatifs aux décisions successives de retrait puis de remise sur le marché des produits SOFTCARE.

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« Installée le 5 décembre 2025, la Mission a mené ses travaux jusqu'au 2 avril 2026. Elle a conduit 20 auditions et effectué une visite de terrain sur le site industriel de SOFTCARE à Sindia, en auditionnant notamment les responsables de l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), les représentants de l'entreprise, les administrations concernées, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs ainsi que des experts », renseigne le texte.

En fait, les travaux ont bénéficié de l'appui technique de la Direction des Services de Planification, de Contrôle et d'Évaluation des politiques publiques (DSPCEPP) et des assistants parlementaires, notamment pour la collecte et l'analyse documentaire, la préparation des auditions et la consolidation des constats.

Plusieurs insuffisances relevées dans le rapport

Selon la note de l'Assemblée nationale, le rapport relève plusieurs insuffisances techniques, administratives et institutionnelles. Ceci, notamment en matière de traçabilité des matières premières, de gestion des non-conformités, de coordination entre services et de cohérence de la communication institutionnelle.

« La Mission constate que des matières premières périmées ont bien été identifiées sur le site de SOFTCARE. Toutefois, au regard des éléments matériels et documentaires disponibles, elle estime qu'il n'est pas possible, à ce stade, d'établir avec certitude leur utilisation dans le processus de fabrication des produits finis », rapporte l'Hémicycle.

Renforcer durablement le dispositif de régulation et de contrôle des produits de santé

Au-delà du cas SOFTCARE, le rapport met ainsi en évidence la nécessité de renforcer durablement le dispositif de régulation et de contrôle des produits de santé, cosmétiques et d'hygiène.

Parmi les recommandations formulées figurent notamment l'achèvement du cadre réglementaire, le renforcement des pouvoirs d'inspection, la modernisation des systèmes de traçabilité, l'amélioration de la coordination interinstitutionnelle, le renforcement des capacités scientifiques et la mise en place d'un suivi parlementaire régulier des réformes engagées.

À travers l'examen de ce rapport, l'Assemblée nationale réaffirme ainsi sa volonté d'exercer pleinement sa mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale, dans une démarche fondée sur la rigueur, la transparence, la redevabilité et l'évaluation des politiques publiques.