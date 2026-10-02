Sénégal: Babacar Abba Mbaye, officiellement installé à la tête de la SONAGED

La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A) a organisé, ce vendredi 2 octobre, la cérémonie officielle de passation de service entre le Directeur général sortant, Khalifa Ababacar Sarr, et son successeur, Babacar Abba Mbaye.

Ce moment solennel marque une nouvelle étape dans la vie de la SONAGED. Il ouvre une séquence pour l'institution, dont la mission de service public est centrée sur l'amélioration du cadre de vie des populations, à travers la gestion des déchets.

Nommé à la tête de la SONAGED, le 10 septembre 2026, Babacar Abba Mbaye prend ses fonctions dans un secteur où les urgences sont nombreuses et les attentes particulièrement fortes. Ce juriste fiscaliste est attendu pour sécuriser des relations avec les prestataires, consolider la confiance, sécuriser les prestations et garantir la continuité du service public.

Parmi les chantiers majeurs figure la transformation de Mbeubeuss. Le défi consiste à dépasser la seule logique d'exploitation de la décharge pour engager progressivement sa résorption et sa transformation. Une première phase enclenchée, portant sur 40 hectares, devrait permettre la réhabilitation du site ainsi que la mise en place d'infrastructures de tri.

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Abba Mbaye est attendu aussi pour améliorer la chaîne de collecte, de traitement et de valorisation des déchets, dans un contexte d'urbanisation galopante.

Dans sa prise de parole, le nouveau Directeur général, Babacar Abba Mbaye s'est voulu rassembleur, affichant une réelle disponibilité au dialogue. Il a appelé les travailleurs, les partenaires et l'ensemble des acteurs du secteur à privilégier une collaboration franche et constructive. Pour le nouveau Directeur général de la SONAGED, la réussite de cette nouvelle mission « passera par la mobilisation collective et la capacité de tous à travailler ensemble pour relever les défis qui se posent à la SONAGED et, plus largement, au secteur de la gestion des déchets ».

Pour Abba Mbaye, cette prise de fonction ne marque donc pas seulement le début d'un nouveau mandat administratif. Elle ouvre surtout « un chantier de consolidation des acquis d'un secteur central dans la qualité du cadre de vie des populations».