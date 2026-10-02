Sénégal: Awa Niang, une énergie pour l'expansion du solaire

À la tête d'Effa Services, Awa Niang, ingénieure de 30 ans, déploie une ingénierie solaire sur mesure au Sénégal. Entre gestion de projet, pompage agricole et kits domestiques, elle cherche à démocratiser l'énergie propre tout en imposant un modèle d'entreprise porté par un leadership féminin assumé.

Il y a dans sa voix une retenue discrète, presque timide, qui disparaît dès qu'elle évoque son métier. À mesure qu'elle parle d'énergie et de son expérience de terrain, Awa Niang laisse affleurer une détermination plus affirmée. À 30 ans, l'ingénieure appartient à cette génération de techniciens sénégalais pour qui la transition énergétique se construit moins dans les discours que dans des réalisations concrètes et des solutions d'autonomie locale.

Avenante, sa jovialité naturelle installe d'emblée un climat de confiance. Mais derrière cette apparente douceur se dessinent une rigueur managériale assumée et une passion profonde pour son métier. « Les énergies renouvelables constituent un secteur d'avenir qui permet aux citoyens de conquérir leur propre autonomie énergétique », affirme-t-elle. À travers Effa Services, elle cherche ainsi à offrir aux ménages et au monde rural des solutions électriques fiables, adaptées à leurs besoins, dans un contexte où le réseau national ne suffit pas toujours à répondre à la demande.

L'histoire de cette Dakaroise s'appuie sur un parcours académique. En effet, après l'obtention d'un baccalauréat scientifique en 2014, elle intègre l'École supérieure de technologie et de management afin d'y décrocher sa licence en génie électrique et énergies renouvelables. Soucieuse d'affiner ses compétences scientifiques, elle pousse plus loin ses études à l'École supérieure polytechnique de Dakar. « Je ne voulais pas m'en limiter là », glisse-t-elle. Elle y valide en 2025 un master spécialisé en maîtrise de l'énergie et de son environnement. Pourtant, c'est véritablement au contact du terrain que la jeune professionnelle façonne sa méthode et forge son expertise.

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Pendant près de six années, au sein de la société Soleil-Eau-Vie, elle gravit patiemment tous les échelons. D'abord stagiaire formée aux spécificités des équipements allemands de pompage solaire Lorentz, elle devient la responsable technico-commerciale de la structure.

« Notre gérant m'a beaucoup appris et m'a confié d'immenses responsabilités. C'est grâce à cette confiance que j'ai développé un véritable amour pour ce métier », se remémore-t-elle. Dans cette entreprise, elle maîtrise la chaîne globale d'un projet, de l'accueil de la clientèle au recensement des besoins en passant par le dimensionnement rigoureux des installations et le suivi après-vente. Le décès brutal du gérant à la fin de l'année 2024 et les complications administratives qui s'ensuivent précipitent sa prise d'initiative. L'idée de créer sa propre entité commerciale, qui germait en elle depuis plusieurs années, devient une urgence opérationnelle.

En mai 2025, elle franchit le cap en fondant Effa Services, une entreprise dont le nom constitue un engagement explicite pour l'« Expertise fiable pour un futur autonome ». Implantée à Cité Soleil, la jeune pousse s'impose très vite comme une structure agile, capable d'allier l'ingénierie lourde à un accompagnement de proximité. La société articule son offre autour de trois pôles stratégiques bien définis. D'une part, la fourniture énergétique comprend l'installation de kits solaires domestiques hybrides et le déploiement de systèmes de pompage solaire destinés à la modernisation de l'agriculture.

D'autre part, le pôle maintenance garantit le nettoyage des parcs, l'entretien préventif et le suivi des performances technologiques. Enfin, l'entreprise se distingue par une solide activité de conseil en gestion de projets, incluant les protocoles de qualité, d'hygiène et de sécurité environnementale, ainsi que l'appui institutionnel pour les réponses aux appels d'offres.

L'énergie comme outil d'autonomie rurale

Face à l'incapacité de la société nationale d'électricité à satisfaire l'intégralité d'une demande en forte croissance, Effa Services cible en priorité les zones rurales et les exploitations agricoles. « Dans les campagnes, de nombreux ménages pâtissent de l'absence d'électricité et d'eau au niveau des forages, ce qui les contraint à parcourir des kilomètres », déplore Awa Niang. Pour répondre à l'urgence de ces populations dépourvues d'infrastructures basiques, la structure a développé les « Kits Yakaar », des dispositifs accessibles conçus pour alimenter simultanément un ventilateur, un poste de radio, une lampe torche et un petit réfrigérateur.

Cette approche pragmatique permet de démocratiser l'énergie tout en sensibilisant les usagers aux bénéfices du temps de retour sur investissement des équipements renouvelables.

Le chemin demeure, toutefois, semé d'obstacles financiers et logistiques. En l'absence de subventions étatiques directes pour le moment, l'entreprise finance son développement grâce à ses propres fonds et au revenu de ses prestations d'installation. « Les coûts des équipements, notamment les batteries et les onduleurs, restent particulièrement élevés », souligne l'ingénieure. Dans un secteur à forte intensité de capital, où le matériel importé représente un coût considérable, Effa Services s'appuie sur un réseau étendu de partenaires stratégiques et technologiques. Sur le plan opérationnel, la jeune société met en avant un leadership féminin affirmé.

La direction et la gestion administrative sont exclusivement assurées par des femmes, tandis que l'exécution des travaux sur les chantiers s'effectue en collaboration avec un pool de techniciens, de prestataires certifiés et de soudeurs. « Nous ne sommes aucunement discriminatoires et nous promouvons une véritable inclusion sociale sur le terrain », assure-t-elle.